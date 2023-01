Aaron Rodgers pensa di poter essere il miglior giocatore della NFL all’età di 39 anni

Il quarterback ha indicato che analizzerà ancora se si sente obbligato a giocare la prossima stagione con i Packers

Aaron Rodgersquarterback di Imballatori di Green BayHa confermato questo martedì che, all’età di 39 anni, si sente in grado di continuare l’attività e vincere il suo quinto premio Giocatore più prezioso affiliato nfl prossima stagione.

“Penso ancora di poter ancora giocare? Certo. Posso farlo ad alto livello? Sì, il livello più alto. Penso di poter vincere”. miglior giocatore tornare nella giusta posizione Rodgersche non ha ancora confermato se giocherà nella stagione 2023 con pacchi.

“Non ne sono sicuro, ma non credo che dovresti chiudere nessuna possibilità; come ho detto durante la stagione, entrambe le parti devono lavorare insieme per andare avanti. Penso che ci siano molte conversazioni che dobbiamo avere”, ha ammesso il passante. .

Dopo, dopo Baia Verdeche si è classificato terzo nella Divisione Nord affiliato Conferenza NazionaleNon si è qualificato per i playoff della stagione 2022 nflSi ipotizzava che il quarterback veterano avrebbe potuto giocare la sua ultima stagione.

questo martedì, Rodgers Ha sottolineato che una condizione sine qua non per giocare la sua 19esima stagione con il pacchi Nel 2023 si formerà la squadra.

“Penso che nessun giocatore voglia far parte di una ricostruzione. L’ho detto per anni. Questo gioco riguarda le relazioni, riguarda le persone di cui ti fidi, anche se alcune di loro non compaiono nel grande libro delle statistiche, ” Lui ha spiegato. .

vincitore dentro Super Bowl XLV Insieme a pacchi Ha menzionato quanto siano importanti alcuni dei suoi compagni di squadra, al di là delle loro azioni, e ha fornito un esempio Mardis Lewisil 38enne che ha avuto solo sei ricezioni e due touchdown in questa stagione.

“Hai un uomo così Mardis Lewis, un pezzo importante dello spirito e dello slancio della squadra. È un uomo con cui voglio concludere la mia carriera. Se sto giocando, lo voglio al mio fianco”.

Nella stessa situazione c’erano altri veterani del club.

“Voglio Randall Cobb Sempre nel mio spogliatoio. ragazzi con cui puoi vincere; Dave Bakhtiari, Bobby Tonian, Allen Lazard. Ci sono molti nomi interessanti che speriamo continuino”.

Rodgers Ha indicato che anche se queste condizioni sono soddisfatte, analizzerà comunque se si sente obbligato a giocare la prossima stagione.

“Dopo tutto questo, devo ancora arrivare mentalmente a un punto in cui mi sento pronto al 100% per giocare la mia 19esima stagione, e se mi dispiace, faremo rock and roll e lo scopriremo. andrò nei boschi per un po’.