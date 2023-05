Aaron Rodgers si è infortunato nel secondo allenamento con i New York Jets

EFELettura: 3 minuti.

Il quarterback di New York è stato messo da parte poiché altri quarterback lo hanno scaricato durante la sessione

Aaron RodgersNuovo terzino Jet di New YorkMartedì si è infortunato alla caviglia destra durante il secondo giorno di allenamento della squadra per la stagione 2023 nfl.

Il centrocampista 39enne, che ha colpito Aerei Dopo 18 stagioni in Imballatori di Green BayÈ stato ferito mentre partecipava agli esercizi di condizionamento.

Dopo l’infortunio, ha nominato quattro volte Giocatore più prezioso Dalla stagione guarda altri quarterback esercitarsi senza lanciare un passaggio.

Il quarterback MVP della NFL è stato visto quattro volte zoppicare a lato del centrocampo e non ha effettuato un passaggio durante la sessione. Immagini AP

“Non penso che sia troppo serio”, ha detto ottimisticamente, “è un altro giorno con il dottore, in più mi sento decisamente ringiovanito”. Rodgers che è stato visto zoppicare leggermente sul lato del campo di allenamento.

Il feldmaresciallo ha chiarito quale fosse la sua intenzione nella sua diciannovesima campagna in nfl.

“Cercherò sempre di essere in campo. Ho sempre pensato che se il mio 80 percento è migliore del ragazzo dietro di me, allora devo essere in campo. Il mio atteggiamento è sempre stato: lo farò dillo agli allenatori e avverti ‘quando vado a giocare'”.

Anche il nativo di Chico, in California, è stato coinvolto nel ruolo che aspira a ricoprire nella sua nuova squadra.

Ha spiegato: “Ho sempre parlato durante le riunioni e mi piace farlo. Voglio stabilire uno standard per una comunicazione molto aperta per cercare di standardizzare ciò che dice ogni video nella stanza con come avviene ogni gioco sul campo”.

Rodgers Ha anche riconosciuto che spera di influenzare la sua esperienza Zack Wilsonil quarterback che sarà il suo backup nella stagione 2023.

“Ho la possibilità di aiutare Zack Wilson E agli altri centrocampisti, ma questo deve andare oltre, ci deve essere una conversazione senza soluzione di continuità tra allenatori e giocatori e feedback. Dovresti parlare con i più giovani”.

Rodgers I Jets cercherebbero i playoff per provare a vincere il loro secondo campionato di campionato nfl Nella storia, il primo è stato ottenuto con Baia Verde dentro Super Bowl XLV.