Aave DAO vota per lanciare GHO Stablecoin su Ethereum Mainnet

Le società di Aave si stanno intensificando per lanciare la loro nuova stablecoin decentralizzata, che sarà nativa del loro protocollo Aave, sulla rete principale di Ethereum.

Aave ha dichiarato in una dichiarazione che il suo nuovo stablecoin GHO (pronunciato “go”) è progettato per fornire maggiore trasparenza agli utenti e sarà coniato attraverso una varietà di asset collaterali detenuti dagli utenti di tutto il mondo. Protocollo Aave. Sfruttando questo insieme di risorse, Aave afferma che fornirà maggiore flessibilità ai suoi utenti.

Attualmente, Aave dispone già di pool a cui gli utenti possono accedere per acquisire 30 token basati su Ethereum, incluse altre stablecoin come Tether e USDC. Offre anche pool che presentano beni reali, come immobili, che possono essere tokenizzati per l’acquisto o tenuti come garanzia.

Uno stablecoin è un token interamente digitale che ottiene il suo valore dall’essere ancorato a una valuta fiat o ad un altro asset. Per Aave, l’emissione di una stablecoin mira a migliorare l’accessibilità per gli utenti nel suo ecosistema a un costo inferiore e migliorare l’efficienza all’interno del mercato.

L’idea di lanciare il GHO è nata da una proposta ad Aave DAO nel giugno 2022. Dopo aver ricevuto l’approvazione della comunità per andare avanti, Fatto a febbraio su Ethereum Testnet, una rete utilizzata dagli sviluppatori per testare i loro protocolli prima di implementarli.

GHO differisce da alcuni dei suoi colleghi stabili, come ad esempio CreatoreDAO DAI, il modo in cui può essere coniato dalla cauzione depositata. A differenza di DAI, che richiede caveau separati per ogni bene utilizzato per il conio, diversi tipi di garanzia GHO possono essere depositati in un’unica transazione.

Fedele alla sua natura decentralizzata, il DAO di Aave sarà responsabile dell’adeguamento dei tassi di interesse, della definizione dei limiti per il conio e del controllo di chi sarà in grado di coniare il GHO in base a una serie di condizioni predeterminate.

La monetizzazione sarà abilitata anche da un gruppo di utenti che Aave chiama “abilitatori”, che passano attraverso un processo di approvazione dal DAO di Aave per ottenere questo stato. A seconda della sua categoria, il facilitatore avrà la possibilità di coniare fino a una certa quantità di GHO o offrire scambi tra GHO e altri asset.

La società attualmente intende lanciare GHO solo sulla rete principale di Ethereum, ma ha dichiarato che presenterà un piano multi-catena al resto della comunità per l’approvazione. I dettagli non erano disponibili al momento della stesura di questo documento.