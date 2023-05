Abba: Le tre vite di Fernando | LOS40 Classico

Una notte, si ricordò di due vecchi compagni, combattenti per la libertà Il loro tempo come combattenti nella rivoluzione messicana. Bjorn Ulvaeus ha immaginato quella scena quando ha scritto la versione inglese di “Fernando”. Dice che i testi sono “cliché”. ammettere “non mi piace”. Il nome del personaggio principale Appartiene al barista del locale frequentato dal gruppo.. Questa è la storia di uno dei più grandi successi degli ABBA. All’improvviso , Quando è nato si chiamava “Tango”. E l’abbiamo cantata solista – e in svedese – Anni-Frid.

Nel mini-gruppo “Ten Million”.

divenne Fernando sul più grande successo degli ABBAappena due anni dopo aver vinto l’Eurovision Waterloo. Pochi mesi dopo la sua pubblicazione, nel marzo 1976ha già venduto 6 milioni di copie. È in cima alle liste di almeno 13 paesi. Oggi fa parte di un piccolo gruppo di single Più di 10 milioni di copie in tutto il mondo (che è incluso Candela nel vento di Elton John o White Christmas di Bing Crosby). È uno dei libri più venduti di tutti i tempi.

Un capitolo a parte merita il fenomeno scatenatosi in Australia È il singolo più venduto di tutti i tempi e la canzone che è rimasta al numero 1 più a lungo nelle classifiche. – 14 settimane al top – fino a quando non lo è stato Ed Sheeran lo ha superato con formarti. E un altro fatto, quando gli ABBA hanno cantato la canzone in diretta sulla televisione australiana, il pubblico era più numeroso di quello che ha assistito al primo allunaggio.

ABBA, all’arrivo all’aeroporto di Melbourne nel 1977 / AGE/Fairfax Media tramite Getty Images tramite Getty Images

La nascita del tango

Quando è nato “Fernando” non si chiamava “Fernando” e non è stato registrato dallo Swedish Quartet. In origine era una semplice canzone d’amore chiamata “Tango”. I testi, in svedese, sono stati scritti dal manager della band, Stig Andersson, e Benny Andersson e Bjorn Olvaeus sono elencati come compositori per la musica. era condannato L’album solista di Anni-Frid Lyngstad, intitolato Frida Ensam (1975) (che sta per “Only Frida”), che ha registrato ai KMH Studios. All’ultimo minuto, hanno deciso di cambiare il nome e nominarlo Come il barista che lavorava in un locale frequentato dalla band a Stoccolma: Fernando.

il narratore Cerca di confortare il cuore spezzato di Fernandoche ha perso il suo grande amore: “Può essere difficile sopportare il dolore, ma il fatto che gli amici ci deludano è qualcosa che dobbiamo affrontare tutti”. Non è stato pubblicato come singolo, quindi coloro che vogliono ottenerlo possono farlo solo se acquistano l’album. È stata una decisione intelligente perché Frida Insam ha venduto 130.000 copie. La canzone più popolare era: sono rimasto Nove settimane al numero uno delle classifiche svedesi.

Due vecchi compagni di una guerriglia messicana.

Date le potenzialità del soggetto, Gli ABBA decisero di registrarlo in inglese l’anno successivo.. La versione inglese, che tutti conosciamo, è stata scritta da Björn Ulvaeus e La calligrafia è molto diversa dallo svedese. Come se fosse una piccola storia nostalgica, parla di due vecchi combattenti per la libertà della rivoluzione messicana. Ha cambiato tutto tranne il titolo: “Sapevo che doveva esserci”.

In un’intervista pubblicata su ‘1000 UK #1 Hits’ da John Kutner e Spencer Lee, Ulvaeus spiega: “Questo messaggio è molto volgare e non mi piace. Era una lettera d’amore su qualcuno che Fernando amava, ma ho ereditato la parola “Fernando” e ho pensato a lungo e intensamente: “Cosa mi dice Fernando?” Ero nella mia casa estiva una notte stellata e mi sono venute le parole: “C’era qualcosa nell’aria quella notte”. ho creduto In due vecchi compagni di alcuni guerriglieri messicani che erano seduti sotto il portico ricordando cosa è successo loro durante il combattimento e di questo si tratta. fantasia completa“.

È stato registrato tra il 4 e il 5 agosto 1975, con Frida come voce principale. È interessante notare che non è apparso in nessun album in studio, solo nella compilation Greatest Hits del marzo 1976 come brano inedito. Oltre ad essere un numero 1 in gran parte dell’Europa, del Sud Africa o dell’Australia, l’8 maggio 1976 Fernando è diventato il terzo numero 1 degli ABBA nel Regno Unito (per 4 settimane consecutive), dopo Waterloo e Mama Mia.

La terza vita di Fernando

Ma Fernando ha ancora una terza vita. Questa volta in spagnolo. La canzone, un adattamento di Buddy e Mary McCluskey, è stata registrata dal gruppo al Polar Music Studio il 3 gennaio 1980. Faceva parte del loro primo set in lingua spagnola, Grazie per la musica, con 10 versioni spagnole delle sue canzoni, tra cui Chiquitita, Estoy soñando o ¡Dame! Dammi! Dammi!.

Durante le sessioni di registrazione, Agnetha e Anni-Frid hanno ricevuto aiuto dalla giornalista Ana Martínez del Valle per migliorare la loro pronuncia. I McCluskey hanno anche aiutato con lo studio e hanno fornito documenti contenenti i fonemi delle frasi. Le parole di Fernando hanno lo stesso significato della sua versione inglese.