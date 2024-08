Abbiamo testato tre cellulari sotto i 180 euro che offrono un buon design e una buona batteria ad un prezzo contenuto

Nel corso degli anni, non solo i telefoni cellulari di fascia alta si sono evoluti, ma anche i telefoni cellulari di fascia media e di prezzo basso sono diventati sempre migliori, consentendo agli utenti spagnoli di accedere a funzionalità migliori rispetto a prima. TCL è un’azienda che solitamente sceglie questo formato.

Quest’anno l’azienda cinese ha lanciato diversi cellulari della serie 50, tutti sotto i 180 euro, e la verità è che sembrano ottime alternative per quegli utenti che non vogliono spendere molti soldi. Si tratta del TCL 505, 129 euro, del TCL 50 SE, 149 euro, e del TCL 5G, 169 euro.tutti ora disponibili in Spagna.

Si tratta di alternative che a questo prezzo possono essere molto interessanti, soprattutto per gli utenti che utilizzano il proprio smartphone meno frequentemente. A EL ESPAÑOL – El Androide Libre abbiamo testato tutti questi dispositivi e la verità è che, nonostante la loro somiglianza, Ci sono alcune differenze che rendono l’opzione migliore rispetto alle altre..

Design simile

Si tratta di tre telefoni cellulari che appartengono alla stessa famiglia di dispositivi, il che significa che, sebbene presentino alcune differenze, sono simili sotto alcuni aspetti. Uno di questi è il posizionamento del modulo della fotocamera posteriore, che In tutti e tre i casi, è in alto a sinistra di smartphone, e in ognuno di essi sono separati in due file diverse.

Anche la pulsantiera condivide lo spazio sui tre dispositivi, poiché si trova sul lato destro La stessa cosa accade con gli altoparlanti e il jack da 3,5 mmSituato nella parte inferiore dei telefoni. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, la decisione del brand è stata quella di collocarla in un foro dello schermo situato al centro del bordo superiore in due modelli. Dal nostro punto di vista, successo.

TCL 50SE e TCL 505

Giacinto Araki Android gratuito

A partire dal TCL 505, ha il retro completamente piatto, ad eccezione del modulo fotografico. La sua finitura è lucida, quindi, almeno nei colori scuri, le impronte digitali saranno leggermente evidenti. Il punto positivo è che i bordi sono dello stesso colore del retro, il che gli conferisce un’estetica gradevole alla vista. E’ l’unico che ha un ritaglio nel display invece di un foro Sotto forma di goccia.

Per differenziarsi facilmente, il TCL 50 SE combina le finiture dei suoi due fratelli, con una striscia con finitura lucida e un’altra con finitura opaca. Questi elementi si adattano perfettamente alla fotocamera, conferendole un aspetto molto interessante.

TCL50 5G

Giacinto Araki Robot gratuito

Infine, il TCL 50, il top della serie, si distingue perché La parte posteriore è rifinita con una finitura opacacompletamente. Questo lo rende più morbido al tatto, ma la buona notizia è che non è abbastanza morbido da scivolare via facilmente. Anche i bordi sono completamente piatti, secondo la tendenza attuale.

In questo caso il modulo fotocamera è dotato di due cornici, una per la fotocamera principale e una per le fotocamere secondarie e il flash LED. Questa piccola unità ha una finitura lucidaIl che lo distingue e gli conferisce un certo contrasto.

uno schermo

Per quanto riguarda i tre pannelli, sono di dimensioni diverse, ma nessuno di essi è compatto. Sono tutti di buone dimensioni per consumare contenuti multimediali, giocare o persino sfogliare documenti. Ciò che condividono è la tecnologia, da allora Tutti i pannelli sono con tecnologia LCD IPSquindi nessuno potrà utilizzare funzioni come lo schermo attivo.

Il TCL 50 SE è il modello più pensato per la multimedialità, e non solo perché ha… Misura più grande, 6,78 pollicima anche per la presenza di un doppio altoparlante stereo compatibile DTS che fornisce un volume maggiore e una migliore qualità del suono, rendendolo ideale per questo scopo.

TCL 505 (a sinistra), TCL 50 5G (al centro) e TCL 50SE (a destra)

Giacinto Araki Android gratuito

La risoluzione di tutti i suoi pannelli è HD+, che in alcuni casi manca, ma almeno permette di espandere l’autonomia dei telefoni cellulari. Il punto positivo è questo Tutti hanno una frequenza di aggiornamento di 90Hz Ciò fornirà una grande sensazione di fluidità quando ci si sposta attraverso l’interfaccia.

Da parte sua, il TCL 50 5G ha la dimensione più piccola dei tre dispositivi, con 6,56 pollici, il che lo rende il più comodo in tasca. D’altra parte, il TCL 505 ha un pannello da 6,75 pollici. Naturalmente è il dispositivo con meno caratteristiche tra i tre dispositivi TCL.

Diversi livelli di energia

Non avrebbe senso che questi tre dispositivi condividano un processore, considerando tutto ciò che hanno in comune, motivo per cui ogni modello ha un processore diverso. A cominciare dal TCL 505, il meno potente di tutti MediaTek Helio G35 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. È senza pretese e può svolgere molte attività quotidiane senza grossi problemi. Nei compiti pesanti e nei giochi, soffre un po’ di più, rendendolo la scelta perfetta per gli utenti base, che desiderano un telefono cellulare, principalmente, per chiamare e navigare in Internet.

Da parte sua, il TCL 50 SE si porta ad un livello superiore in questo senso integrando il MediaTek Helio G88, che è leggermente più potente del modello precedente. È in grado di funzionare meglio in molte situazioni e sarai in grado di trasferire più giochi. Questo modello è accompagnato da 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, quantità sufficienti per durare anni ad un buon livello. Tuttavia, esistono diversi modelli per ciascuno di essi.

Giacinto Araki Android gratuito

Il modello più potente è il TCL 50 5G, che integra una CPU perfettamente abbinata a questa connettività. particolarmente, Si tratta del MediaTek Dimensity 6100un modello lanciato lo scorso anno destinato a dispositivi di fascia media convenienti, ma che mantiene prestazioni abbastanza decenti. Se c’è qualcosa che li distingue tutti e tre è la batteria, dato che hanno 5010 mAh, con la quale possono durare più di un’intera giornata.

Considerando il loro prezzo abbordabile, è chiaro che non si tratta di dispositivi progettati per offrire le stesse prestazioni dei cellulari da gioco, ma piuttosto di smartphone progettati per andare oltre l’uso base, ma nemmeno di molto. TCL 505, essendo il più modesto, È stato in grado di spostare un discreto numero di giochi base In modo decente, anche se con il tempo e con un numero maggiore di applicazioni aperte può sembrare un po’ più lento. Tuttavia, se cerchi prestazioni che possano durare più a lungo, è meglio optare per il modello abilitato al 5G.

Dipartimento di Fotografia

Per quanto riguarda le fotocamere, questi dispositivi condividono la stessa risoluzione del sensore principale, poiché in tutti e tre i casi si tratta di 50 megapixel, tuttavia, la buona prestazione della fotocamera è qualcosa che va oltre il numero di megapixel, e questo è positivo. Caso molto chiaro.

A partire dal modello più economico, il TCL 505 Un sensore secondario da 2 megapixel è dedicato al miglioramento della modalità ritrattomentre la sua fotocamera selfie ha una risoluzione di 5 megapixel. È sufficiente scattare foto illustrative da inviare a parenti e amici, ma non si va molto oltre.

Il modello di mezzo dei tre, il TCL 50 SE, ha anche un altro sensore da 2 megapixel, ma in questo caso è un macro grazie a Sarà possibile scattare foto da una distanza molto ravvicinata,Sebbene la sua precisione sia bassa, non è molto attraente. In questo caso la risoluzione della selfie camera raggiunge gli 8 megapixel e il miglioramento si nota.

Nelle foto scattate con la fotocamera posteriore, il telefono migliora le prestazioni del fratello, catturando più luce e fornendo più dettagli. Anche l’app della fotocamera funziona un po’ meglio. Tuttavia, c’è ancora un bug nella saturazione delle immagini e nell’uso di troppa nitidezza nell’elaborazione, che fa sembrare artificiali alcuni scatti.

Infine, il TCL 50 5G, che dispone di un sensore principale firmato Samsung, integra anche a Un sensore secondario grandangolare da 8 megapixelche ci permetterà di coprire una parte maggiore della stessa area, ideale per scattare foto di edifici.

In questo caso ha un aspetto migliore rispetto ai suoi fratelli, con una migliore cattura dei dettagli in alcune situazioni specifiche. Tuttavia, c’è un Thomas in cui c’è anche un po’ di abuso di intensità artificialmente aumentata, anche se questo è meno pronunciato che in altri modelli. Questa è una sezione fotografica leggermente migliore, ma non si distingue altrettanto bene.

Come il resto delle sue caratteristiche, vanno dal meno al più, quindi dovresti valutare l’importanza data a questa sezione prima di decidere su una delle tre. Senza dubbio la versione con le migliori prestazioni è quella 5G, e il sensore grandangolare gli conferisce un po’ più di versatilità rispetto agli altri.

Quale dovrei comprare?

Questi tre smartphone sono le alternative più performanti nella loro fascia di prezzo, ma dobbiamo tenere presente che sono dispositivi piuttosto semplici. Soprattutto il TCL 505, che è il più economico di tutti Ci sono momenti in cui si possono trovare in negozi come Amazon per meno di 100 euro. Sebbene il dispositivo non sia impressionante quanto il display, la potenza o la fotocamera, è innegabilmente un’ottima opzione se stai cercando di abbassare il prezzo il più possibile.

Fotocamera TCL 50SE

Giacinto Araki Robot gratuito

Il design di tutti e tre i dispositivi risponde a uno schema simile, rendendoli facili da identificare, e il fatto che ogni dispositivo abbia una quantità diversa di ciascun materiale sul retro rende facile distinguerli.

Il TCL 50SE è la scelta migliore per le persone che, anche per un utilizzo base, cercano più potenza per le loro attività quotidiane. Anche per quanto riguarda la fotocamera, migliora leggermente con l’inclusione di un sensore da 8 megapixel per la fotocamera frontale. Il più consigliato dei tre, soprattutto per la presenza della connettività 5G, è il TCL 50 5G. Ha il miglior processore e la migliore fotocamera e, inoltre, il suo hardware gli consentirà di resistere alla prova del tempo meglio dei suoi fratelli.