Abenader parteciperà a un vertice con Costa Rica, Panama e Stati Uniti

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2022-22:21

San Jose, 18 marzo (EFE). Il vertice di lunedì prossimo a San Jose incontrerà i presidenti di Costa Rica, Repubblica Dominicana e Panama, alti funzionari degli Stati Uniti e banche regionali, al fine di analizzare il contesto della regione e cercare azioni per lo sviluppo, il commercio e il rafforzamento della democrazia.

Questo è il quarto vertice dell’Alleanza per lo sviluppo nella democrazia (ADD), composta da Costa Rica, Panama e la Repubblica, per affrontare le questioni di un’agenda politica, commerciale e di sviluppo comune, che includeva anche le questioni migratorie.

La Camera presidenziale costaricana ha riferito venerdì che i presidenti Carlos Alvarado (Costa Rica), Laurentino Cortizo (Panama) e Luis Abenadir (Repubblica Dominicana) parteciperanno all’incontro, che “convocherà un ampio programma per esaminare le risposte dettagliate alle sfide sollevate in gli incontri dei tre vertici precedenti.” “.

Il governo costaricano ha spiegato che “ADD è uno sforzo guidato da Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana per rafforzare le istituzioni democratiche, basate su valori condivisi e visioni simili dei tre paesi”.

Gli Stati Uniti parteciperanno al vertice attraverso il Sottosegretario di Stato per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, Jose W. Fernandez. il sottosegretario di Stato per gli affari dell’emisfero occidentale Brian Nichols; e Vice Direttore per USAID America Latina e Caraibi, Marcela Escobari.

Secondo le informazioni ufficiali dell’incontro, ci sarà una sessione di lavoro tra i presidenti e incontri paralleli tra i ministri degli Affari esteri, del commercio e delle finanze di Costa Rica, Repubblica Dominicana e Panama.

Inoltre, i ministri degli Esteri e del Commercio terranno colloqui con i funzionari statunitensi.

I Ministri delle Finanze di Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana incontreranno il Presidente della Banca Centroamericana per l’Integrazione Economica (CABEI), Dante Musi; con la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) Mauricio Clavier Caron; E anche con la Andean Development Corporation, Sergio Diaz.

L’agenda prevede anche una sessione ampliata dei Presidenti di Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana con i Ministri degli Affari Esteri, del Commercio e delle Finanze, la delegazione degli Stati Uniti ei capi delle banche di sviluppo regionale e del settore privato. EFE

