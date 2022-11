Abitanti delle strade, dei luoghi pubblici e dell’insicurezza nell’Armenia centrale

Armenia

La diffusione dei senzatetto, l’invasione e l’occupazione dei luoghi pubblici e l’insicurezza Gli interessi principali dei mercanti sono nel centro dell’Armenia.

Radio Caracol e la sua strategia per Radio Caracol nasce nella tua zona Il telegiornale di mezzogiorno dal Parque Sucre, nel cuore della capitale del Quindio Dove i mercanti hanno espresso le loro preoccupazioni su questo importante settore della città.

Felipe Buitrago – Negozio Don Mario Jair Medina – Negozio n. 1 Erano presenti e, pur evidenziando l’accompagnamento della Camera di Commercio armena in varie materie, hanno chiesto Maggiore presenza delle autorità, in particolare della polizia, in tempi diversi nel centro della capitale QuindianOltre a controllare la popolazione sfollata e i venditori ambulanti che continuano a crescere.

Residenti per strada

Il ministro del governo armeno Andris Buitrago presente alla radio di Karakol riferendosi alla questione degli sfollati, ha indicato che c’è un lavoro congiunto con vari amministratori e istituzioni per servire questo gruppo di popolazione, e l’importante è che Andiamo a queste entità per fornire assistenza finanziaria o assistenziale, nonché il processo di reinsediamento.

Juan Camilo Medina, Coordinatore del Settore Centro, Camera di Commercio di Armenia e Quindio Ha detto che c’è un lavoro dettagliato con i mercanti nel centro della città e campagne per la cultura cittadina Con banchi di maiali e brocche d’acqua, quindi è importante non dare cibo o denaro a questi residenti.

spazio pubblico

Il funzionario ha sottolineato che per quanto riguarda l’occupazione dei luoghi pubblici, l’idea è quella Non apparire in modo inappropriato e gli spazi e le piattaforme sono rispettati, Ma c’è anche il problema degli acquirenti itineranti perché dove c’è offerta c’è domanda.

Il rappresentante della Camera di Commercio armena ha aggiunto che “la preoccupazione è dovuta alla presenza di nuovi venditori che si impossessano degli spazi e quindi I mercanti sono onorevoli e noi non siamo contro questo popolo né contro l’occupazione dai luoghi pubblici purché organizzati”.

protezione

L’insicurezza è una delle questioni più delicate nell’Armenia centrale, come ha già individuato la Camera di Commercio I settori con più problemi di furto e con i fronti di sicurezza, la sicurezza è stata monitorata e controllata.

Il ministro del governo Andres Buitrago ha confermato che non tutte le telecamere di sicurezza del centro funzionavano correttamente Ha sottolineato che non è stato possibile aggiudicare il contratto di manutenzione della fotocamera perché le persone che hanno presentato domanda non soddisfacevano i requisiti ed era ora di ricominciare il processo.

.aggiunse Downtown ha 911 telecamere di proprietà di un rivenditore per affrontare l’insicurezza.

SOS Merchants lanciato dall’arena di vendita al dettaglio armena