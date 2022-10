Abito bianco e nero della regina Letizia e Carolina Herrera

Questo venerdì, 28 ottobre, un evento al Teatro Campoamor di Oviedo, Cerimonia di premiazione della Principessa delle Asturie A cui ovviamente hanno partecipato i re Filippo e Letizia, insieme alla principessa Leonor e all’Infanta Sofia. Un atto presieduto dall’erede al trono, Donna Leonor, per consegnare i premi. Il protagonista di quest’anno è lo scrittore e giornalista polacco Adam Michnik. L’arrivo della “famiglia reale” è uno dei momenti più attesi, soprattutto per gli “amanti della moda” che aspettano di scoprire quali “vestiti” hanno scelto la famiglia reale spagnola, e dove Doña Letizia sembra sempre radiosa grazie a Il suo stile impeccabile. In questa occasione, non è stato da meno. La regina A ha scelto Disegno di Carolina Herrera per l’anno 2018. Abito bicolore, in bianco e nero. Da questo metodo possiamo evidenziare due fatti strani, Ortiz scommette sulle scarpe a tacco bassoun’opzione a cui non siamo abituati e questo ha senso dopo che è stata annunciata La malattia del neuroma di Morton. ancheUn altro punto chiave di questa elezione è che questo modello è già stato indossato da un altro “reale”, chi? noi La cosiddetta “Principessa del Millennio”, Sasa de Osma Chi ha indossato questo vestito per frequentare il teatro qualche anno fa.

La regina Letizia e Sasa de Osma nello stesso vestito

Il design di Carolina Herrera di cui stiamo parlando è un Abito midiche caratterizza la silhouette e svela la scarpa, in questo caso un discreto tacco platform con punta a punta e dettaglio nodo nero. L’abito è diviso in due colori, un lato del corpo del vestito è nero e dall’altro lato, la parte più speciale di questo modello 2018, la scollatura bianca con dettagli sotto forma di fioriGirocollo e maniche corte. Per quanto riguarda i capelli, Donna Letizia ha optato per un design aggiornato che ha sfoggiato gli orecchini ingioiellati che ha indossato alla sua cena con l’emiro del Qatar.

