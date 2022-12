Abito termico corto di Zara

La maglieria si è affermata come la preferita in assoluto nelle ultime stagioni. È protagonista di innumerevoli disegni e modelli. Naturalmente, ci sono diversi tipi all’interno di questo tessuto e in Zara, scopriamo la perfetta e deliziosa giacca in punto “boucle”., questo capo è entrato direttamente nei nostri preferiti per essere uno dei capi più protettivi là fuori senza lasciare un tocco morbido. che esso Uno di quei capi che ci piace indossare nelle giornate invernali quando vogliamo essere calde, comode e, ovviamente, delle brave “fashioniste”, perfette. Bene amici, questo capo di Zara soddisfa tutti questi requisiti e uno in più, perché il suo design “oversize” permette a questo capo di essere utilizzato sia come top che come abito. Quando lo vedrai, capirai i motivi per cui puoi schiacciare l’inverno con questo uccello.

Mini abito in maglia termica, 29 euro, Zara

Questo capo di cui stiamo parlando e che abbiamo individuato nel mezzo Le ultime notizie da Zara Ci siamo innamorati. Si tratta di Maglia con girocollo, maniche lunghe e rifiniture a costine in tricot color sabbia. Possiamo usare questo capo “oversize” come top e abbinarlo ai nostri pantaloni preferiti, che siano jeans dritti o jeans skinny. L’altra opzione è indossarla come abito, nel qual caso l’accoppiata vincente quest’anno sono scarpe e calze, oppure se volete ottenere l’effetto gamba chilometrica provate a indossarla con collant di cristalli e maxi plateau, Nello stile di Lily Collins, attrice di “Emily in Paris”.Che ha indossato questa combo nella sua ultima apparizione pubblica e ci è sembrata una fantasia. Il prezzo del maglione Zara è di 29,95 euro. Indubbiamente un abito versatile che potrai abbinare in modi diversi, anche se il risultato finale sarà sempre lo stesso, il ‘cool look’.

Zara