Abra Soap: “Abbiamo sviluppato un packaging rispettoso dell’ambiente che utilizza meno plastica per litro di prodotto grazie ad Hazinova”

Sapone Abra È un’azienda con una storia di oltre 78 anni, situata a Ortuela (Bizcaia), e produce Detergenti industrialitanto per Tessili oltre che per stoviglie e pulizie generali. il lavoro Settore HORECA (ospitalità, ristoranti e bar) O il Settore abitativo e ospedaliero, Con una grande presenza nella penisola, con distributori In Euskadi, Navarra, Cantabria, Burgos o Andalusia. Attualmente sta cercando di aumentare la sua presenza in Galizia e conta anche clienti internazionali. Allo stesso modo, è in procinto di concludere accordi Distribuzione nel sud-ovest Francia.

Uno dei pilastri su cui lavora Japons è la lezione del fare Il tuo prodotto è sempre più sostenibileIn questo contesto, ha ricevuto assistenza da Gruppo Sprii Attraverso il programma Hazinovafornire il formato denominato “Una borsa in una scatola”. “Dopo aver condotto uno studio di mercato grazie a Hazinnova, lo abbiamo sviluppato Packaging che utilizza meno plastica per litro di prodotto. Attraverso la professione e anche attraverso l’organizzazione del mercato ci stiamo muovendo verso questo obiettivo Imballaggio più rispettoso dell’ambiente“È più rispettoso dell’ambiente”, afferma Mikkel Lassa, direttore di Japons Abra.

Il nuovo packaging è composto da: Borsa molto sottile senza rigidità, coperto da un contenitore in cartone con beccuccio che funge da erogatore. Per sviluppare e implementare il prodotto, ha collaborato anche la società Japones Abra Biz Bizkaya.

Ma i progressi in materia di sostenibilità dell’azienda fondata nel 1946 non si limitano solo al packaging, ma comprendono anche una nuova gamma di detersivi. “Siamo in fase di eliminazione Linea di produzione ECOLABEL Con Ecolabel Europeo (SEE). “Stiamo sviluppando le nostre formulazioni per creare questa linea di detersivi ecologici senza perdere la loro capacità pulente che abbia come target sia il bucato che le stoviglie”, spiega Mikkel Lassa.

Inoltre, la Biscayan Corporation ha partecipato al programma Azienda digitale Con l’obiettivo di migliorare la propria operatività interna e facilitare così il rapporto con i propri clienti. Guardando al futuro, l’intenzione di Gapons è la lezione Continuare ad espandersi su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo prioritario di Galizia, Aragona e Comunità di Madrid. “In termini di prodotti, vogliamo continuare Sviluppare più prodotti ambientali Sia a livello di formulazione che di packaging, ampliando la nostra gamma di prodotti”, conclude il direttore.

Per promuovere l’innovazione tra le imprese basche, dalle PMI alle grandi aziende, il Gruppo SPRI si articola in diversi ambiti Programmi di innovazione e aiuti Come Hazinnova, BDHI Konexio o Innobideak.