Abu Dhabi F1 GP 2021: Fernando Alonso attiva il piano

Fernando Alonso Sempre ad Abu Dhabi. È rimasto perché domani avrebbe guidato le nuove gomme Pirelli da 18 pollici – Ocon fa oggi. Intanto, su Instagram, Astri ha riassunto il percorso e ha predetto il futuro. Domani inizieremo gli esami 2022… Il 2021 è stato fantastico per me E per la squadra. Sono così grato per questa, la mia ventesima stagione nello sport”.

Il due volte campione del mondo ha scritto un “post” in cui ha valutato… e ha lasciato aperta la speranza. Ecco come leggere punto per punto:

– “Felice di essere tornato in questo sport dopo due stagioni in Endurance / Indy / Rally (Dakar).

– Ha iniziato a prepararsi per la stagione in ospedale dopo un incidente in bicicletta.

– Il mio compagno di squadra e amico Esteban Ocon ha vinto una gara, la sua prima sulle Alpi. Abbiamo spinto la squadra e ci siamo spinti a vicenda fino all’ultima gara.

– Sono tornato sul podio della F1 Dopo alcuni anni.

Siamo arrivati ​​tra i primi cinque nel campionato costruttori e tra i primi dieci nel campionato piloti.

Abbiamo portato la nostra vettura di F1 a fare un giro alla 24 Ore di Le Mans.

– ci piace Ogni secondo dell’anno in pista e fuori, nonostante la pandemia e tutte le restrizioni di viaggio che abbiamo avuto.

– Attiviamo il piano“.

Indubbiamente, quest’ultimo è ciò che genera più illusione tra i fan di Alonso, perché ovviamente si riferisce a Idea alpina per stabilirsi nell’élite F1 e lotta per vittorie parziali e coppa del mondo. Con le nuove regole, già in vigore entro il 2022, sperano di fare l’ultimo passo avanti.