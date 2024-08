“Accident” è una nuova serie Netflix messicana su una tragedia infantile

Due giorni fa Netflix ha aggiunto al suo catalogo una nuova serie che ha fatto molto parlare di sé: incidente. È una produzione messicana diretta da Gracia Querejeta e Klych López che presenta una storia agghiacciante basata su una festa di compleanno.

Mentre uno dei personaggi principali festeggia che gli è stato offerto un contratto da un milione di dollari, gli invitati alla festa sono coinvolti in un terribile incidente nel cortile che provoca tre morti, diversi feriti e una ragazza scomparsa.

Tutto questo è avvenuto quando, nel bel mezzo della celebrazione, un forte vento ha colto di sorpresa i presenti sul posto e ha sollevato in aria il castello gonfiabile nel quale decine di bambini saltavano e si divertivano senza preoccupazioni.

L’incidente risveglia dolore, dolore e senso di colpa in molte famiglie, così come risentimento, rabbia e sete di vendetta in vari personaggi di fantasia. Nel corso delle stagioni, le persone colpite lottano per scoprire la verità e trovare giustizia, perché l’attrazione non era ben protetta.



Trailer del film “Accident” Netflix

La serie è stata accolta molto bene nel nostro paese. Dopo due giorni nel catalogo Netflix Spagna, incidente Si colloca al terzo posto Le 10 migliori serie Il più visto nella regione, un marchio difficilmente realizzabile se si tiene conto che si tratta di una produzione estera e che compete con grandi fenomeni come Emily a Parigi, perduto, Martedì di estremo terrore Anche IL Accademia dell’Ombrello.

Oltre all’affascinante trama che ha già affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo, questo progetto audiovisivo presenta un cast di lusso composto da alcuni degli attori più famosi del Messico: Sebastian Martínez, Regina Blandon, Ana Claudia Talancón, Alberto Guerra ed Erendida. Ibarra, Eric Heizer, Eric Elias, ecc.

Dieci capitoli pieni di tensione

Come visto sulla piattaforma, la prima stagione della serie è composta da dieci episodi con una durata media di 43,6 minuti. Al momento non è noto se Netflix, tenendo conto dei buoni dati raccolti, darà il via libera a una nuova stagione.

Da notare che oltre ai buoni risultati in termini di visione, la serie ha generato un’ondata di commenti positivi e negativi sui social: “Ho finito di vedere la serie”. incidenteÈ fantastica…”, ‘È fatta di puro stereotipo’, ‘Amo così tanto Sebastian Martinez’. ”, ecc.