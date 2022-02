Accordi e disaccordi ma pagheranno (+ Immagini) (+ Voce)

Anche se l’ultimo turno del presidente Alberto Fernandez E i suoi fruttuosi risultati dovrebbero rendere felice il popolo argentino, e quindi la spada di Damocle rappresenta in una certa misura per questo Paese l’accordo iniziale adottato dal governo con il Fondo Monetario Internazionale (Fondo monetario internazionale) mantiene sveglia la maggioranza ansiosa di notte.

Il presidente ha viaggiato questo mese poco dopo la firma della Dottrina dell’Intesa con il Fondo Monetario Internazionale, che ha però portato alle dimissioni del capo del blocco al potere alla Camera dei Rappresentanti, Maximo Kirchner, e alle proteste di massa nelle strade.

nuovo focolaio COVID-19Nonostante gli sforzi di contenimento del governo, ha influito anche su questo viaggio di sei giorni, in cui il numero di malati e morti continua a crescere.

Tuttavia, i collaboratori del presidente erano di buon umore per il documento concordato che, secondo loro, è il migliore nelle attuali condizioni economiche.

Alcune voci politiche hanno elogiato la posizione di Casa Rosada perché, dato l’ingente debito lasciato dal governo di destra di Mauricio Macri, pari a 44 miliardi di dollari, il mancato pagamento chiuderà le porte ad altre fonti di finanziamento e farà apparire debole il Paese. Incapace di onorare i suoi debiti. Ma rimproverano il presidente per aver cambiato posizione, perché ha assicurato che non pagherà a spese del popolo e ora vuole, o deve, quando l’economia sarà ulteriormente indebolita dal passaggio del COVID-19, aumento della disoccupazione e inflazione.

Sebbene il governo abbia approvato le credenziali di pagamento con il FMI, un accordo definitivo è ancora in lavorazione prima che venga passato al Congresso nazionale per un voto, possibilmente entro la fine di marzo. Il 22 di quel mese terminerà il pagamento di 2,9 miliardi di dollari all’entità internazionale, che l’Argentina non può permettersi.

Al ministero dell’Economia, e secondo i media, stanno lavorando 24 ore su 24 fino alla stesura del protocollo d’intesa finale in meno di due settimane.

Kristalina Georgieva con il ministro dell'Economia Martin Guzman.





Kristalina Georgieva con il ministro dell’Economia Martin Guzman.

Con un dirigente ormai convinto che “devi pagare” a cui si oppone l’ala FdT di Everyone’s Front, il partito al governo sta ancora valutando la possibilità di revocare la sovrattassa per prendere un prestito standard.

Se il governo di Fernandez pensa di pagare per lasciare aperte le porte ad altri finanziamenti, dovrebbe concentrarsi, dicono gli economisti, sulla complessità del processo di crescita del rimborso del debito, senza sapere come e dove sta andando l’economia.

Fonti vicine a Casa Rosada hanno riferito che il ministro dell’Economia Martin Guzman ha tenuto incontri virtuali questa settimana con funzionari vicini a Georgieva, oltre ad altri leader che hanno parlato anche con i tecnocrati dell’amministrazione statunitense di Joseph Biden, molto interessati al pagamento argentino.

acqua calma

Per calmare l’atmosfera, il governo di Fernandez ha assicurato, attraverso i suoi portavoce, che “non ci saranno sorprese nella nota”, poiché ci sono dubbi che il documento sarà al valore nominale, ha affermato Guzmán, un uomo chiave nei negoziati. puntuale.

L’accordo sarebbe un Extended Service Fund Agreement (o un Extended Facility Agreement), un prestito che darebbe al Paese un periodo di tempo più lungo per rimborsare quanto dovuto in cambio di un maggiore coinvolgimento dell’agenzia nelle politiche “strutturali”. Attualmente, circa 15 paesi detengono prestiti di questo tipo, con Pakistan, Tunisia ed Ecuador tra i più importanti. Questi paesi sono tenuti ad adottare misure specifiche riguardanti le società pubbliche, i sistemi pensionistici, le leggi sugli investimenti e altro ancora. Tuttavia, a differenza delle loro controparti, le autorità argentine avrebbero ottenuto un risultato senza precedenti: concordare un servizio esteso al fondo da rimborsare entro 12 anni che non includa alcuna riforma strutturale.

Tuttavia, la sfiducia è alta nelle file del partito al governo, mentre l’opposizione plaude all’accordo, poiché questa misura consente loro di farla franca di fronte a un debito contratto contro le regole del fondo, come il fatto che sia stato concesso. Per le elezioni e non per alleviare la crisi di un Paese.

Secondo fonti politiche, Macri e altri colletti bianchi illegali si sono arricchiti di più con una spesa non soddisfatta nel lavoro sociale o un aumento dell’occupazione. Il precedente governo neoliberista era indebitato con il Paese da 100 anni e non solo contraeva il più grande debito della storia, ma la valuta estera ottenuta veniva portata nei paradisi fiscali, senza mai perseguire coloro classificati come truffatori.

respiro verde

Il mese prossimo verranno accelerati i negoziati in corso per avviare, inoltre, il percorso di rafforzamento delle riserve della Banca Centrale della Repubblica Argentina (BRAC). In altre parole, l’esborso di nuovi dollari del FMI nel concetto di scadenze è già stato erogato per un importo di 4000 milioni di dollari, che è un sollievo per le casse statali quasi vuote.

A questa buona notizia, se si concretizza, si aggiungono i proventi della liquidazione delle esportazioni agricole, che anche quest’anno si stimano su livelli molto elevati. Il whistleblower potrebbe rimodellare il profilo valutario che sta alla base della strategia ufficiale di “rilancio”, insieme alla certezza del presidente che – secondo l’accordo all’ordine del giorno – non ci saranno pagamenti da parte dello Stato tra quattro anni. Fondo monetario internazionale. La battaglia quindi sarà quella di evitare che gli interessi sul prestito aumentino.

Ma non tutti credono nell’apparente semplicità di un accordo con l’entità finanziaria molestata, che un tempo portò alla distruzione del Paese sotto Carlos Menem. Il presidente, ancora ricordato da Nestor Kirchner, che portava anche i debiti dei precedenti regimi, rifiutò nel 2005 di pagare un centesimo ai creditori del Fondo Monetario Internazionale e, con enorme coraggio, fece uscire l’Argentina dalla rovina economica lasciata dal neoliberisti. Kirchner è stato schietto: “Il debito in termini attuali non può essere rimborsato”. Non ha pagato.

In un modo o nell’altro, dopo che l’accordo finale è stato più o meno addolcito, i partiti che compongono il Fronte di unità di sinistra (FIT-U) si sono schierati con Casa Rosada all’insegna dello slogan “Le frodi non sono state pagate” e hanno attuato – una mobilitazione verso la Plaza de Mayo a cui hanno partecipato migliaia di membri di 200 organizzazioni sociali e sindacali.

“La FdT ha concordato con il Fondo monetario internazionale una nuova carta che significa più dipendenza, più estrattivismo e più povertà per noi”, hanno affermato le organizzazioni politiche, sociali, sindacali, studentesche, per i diritti umani e ambientali nel documento congiunto. durante l’atto, in altre città del paese.

Lo hanno fatto notare in Argentina Indicatori di povertà Al di sopra del 52%, mentre migliaia di bambini sono malnutriti, hanno affermato, uguali o peggio dei Paesi africani, e hanno indicato che l’accordo con il Fondo Monetario Internazionale è uno strumento per gli Stati Uniti per mettere in ginocchio i popoli del Sud davanti al multilateralismo organizzazioni e fondi avvoltoio.

Inoltre, le organizzazioni hanno sostenuto che l’accordo metterebbe “l’intera economia contro gli interessi delle persone”; Significa anche una “vera perdita di sovranità”.

testa di viaggio

All’inizio di questo mese, Fernandez si è recato in Russia, Cina e Barbados, ed è tornato a Buenos Aires con una valigia carica, non solo dal punto di vista delle relazioni bilaterali, ma anche da un punto di vista economico, sin dalla sua firma. Accordi vantaggiosi con i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping. Ha concluso il suo tour dell’isola caraibica di Barbados, dove ha scambiato con il primo ministro Mia Motley e altri capi di governo della regione come presidente ad interim delle Barbados. Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Silak).

Per sei giorni, e un’agenda intensa si è concretizzata, Fernandez – secondo la sua squadra di accompagnamento – ha tenuto importanti colloqui con i leader dell’Eurasia.

Putin e il suo ospite si sono incontrati al Cremlino dove hanno discusso di questioni relative alle relazioni bilaterali, allo status e alle prospettive di ulteriore sviluppo di quella che hanno definito una partnership strategica globale tra i due paesi in campo politico, commerciale, economico, culturale e umanitario.

Il visitatore ha espresso la sua gratitudine alla Russia, dicendo: “Il modo in cui ci hanno sostenuto quando i vaccini contro il virus Corona scarseggiavano nel mondo è stato molto importante” e ha ricordato “gli straordinari risultati del quinto Sputnik in Argentina”.

Prima di Putin, il presidente sudamericano riteneva che il suo Paese potesse diventare quella che chiamava una “porta di accesso” dalla Russia all’America Latina. “Possiamo essere un punto di partenza per lo sviluppo della cooperazione con i paesi dell’America Latina”, ha affermato, citando come esempio la distribuzione del vaccino russo in Ecuador, Perù e Paraguay.

Il tour è proseguito in Cina nell’ambito delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Il governo del sud ha descritto l’incontro con il presidente Xi Jinping come pertinente, soprattutto in campo economico, poiché hanno firmato importanti accordi di cooperazione.

Il più rilevante è quello che si riferisce all’integrazione dell’Argentina nella Via della Seta, a cui si sono impegnati più di 140 paesi. Inizialmente, la Cina investirà 23 miliardi di dollari in vari lavori pubblici, il che allevierebbe la terribile situazione economica ereditata dal neoliberista Macri.

Il viaggio internazionale è culminato alle Barbados, dove Fernandez ha ammesso al primo ministro Motley di non vedere abbastanza interesse dalle nazioni dell’America Latina alle nazioni dei Caraibi.

Durante l’incontro, i due leader hanno delineato progetti di cooperazione, in particolare il progetto che consentirà alle Barbados di lavorare alla produzione di grano resistente al clima, una linea di alto sviluppo in Argentina il cui brevetto appartiene allo stato nazionale.

Un altro punto all’ordine del giorno è stato l’aumento degli scambi turistici e la possibilità di generare voli da Aerolineas Argentinas. Fernandez ha anche indicato l’intenzione di creare un banco alimentare da utilizzare in caso di calamità naturali, a cui partecipano principalmente Argentina, Brasile e Messico, che sono i tre maggiori produttori.

Il quotidiano ha affermato di essere d’accordo sulla possibilità di richiedere uno scambio di debiti in cambio di misure ambientali Pagina 12si riflette nella “ingiustizia nei negoziati all’interno del Fondo Monetario Internazionale, in quanto i paesi più ricchi e avanzati investono molto nelle politiche statali e hanno un deficit finanziario per contrastare gli effetti dell’epidemia, ma richiedono tuttavia altri tipi di politiche da paesi come quelli che si trovano in condizioni peggiori”.

Dopo il suo incontro con Motley, il Presidente del Sud ha parlato anche con i Primi Ministri di Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Dominica.

Sul tavolo le carte dell’Argentina, del Fondo Monetario Internazionale, degli Stati Uniti e di altri attori. I prossimi giorni sono vitali per il governo di Fernandez, che, come si vede, non ha tutto da solo.