Accusano Benjamin Vicuña di essere un “predatore” dopo la sua separazione dalla Cina Suarez

Cina Suarez e Benjamin Vicuña Hanno rivoluzionato l’intrattenimento argentino e cileno dopo aver annunciato la loro separazione lo scorso venerdì 20 agosto. Nonostante se ne sia parlato molto, l’attrice argentina ha smentito le voci di infedeltà al rapper Wos e ha confermato che non c’erano terzi nella faida.

La cosa peggiore che gli è successa è Benjamin Vicuña Dove è stato gestito da alcuni contatti. Il membro del comitato di Crónica TV Mario Solís ha espresso la sua opinione su un programma argentino: “Partiamo dal presupposto che la decisione sia stata presa da Vicuña. Di solito, risalendo alla storia di Benjamín, quando ha un nuovo legame, è conosciuto in quelle giorni dopo la separazione, e lì si sa che queste relazioni hanno una storia”.

Recentemente, uno dei migliori amici Bambita Si chiama Paula Galoni, in quanto ha parlato dell’attore nazionale in “Intruders”. Lì, ha spiegato i motivi per cui l’autista non ha pensato alla classe: “Penso che Bambita non abbia parlato a lungo di Vicuña perché, a un certo punto, quando le cose sono andate un po’ meglio, ha detto qualcosa che ha fatto che lui non ha “Non mi piace. Le ha mandato un messaggio e mi ricordo che lei ha detto “stai zitto” o qualcosa del genere “Così. Poi. Da lì, ha detto: mi mordo la bocca prima di parlare.

Gallouni ha parlato anche del personaggio dell’attore: “Per me la tiro fuori da Bambita e parlo di lei Benjamin VicuñaNon sono affatto sorpreso. Ma non credo che nessuno sia sorpreso. Ho questa teoria: ha iniziato un nuovo romanzo senza China Suárez e questa è la prima volta che hanno lavorato separatamente in Argentina. Ha messo piede in un altro paese e questa è un’altra storia. Quello che sto dicendo è che è un seduttore seriale, un predatore”.

Ami ancora China Suarez?

Paula Escobar ha parlato al programma argentino “Mañanísima” e ha spiegato la sua teoria: “Parliamo di dolore e odio. Come giornalista che segue le sue notizie da 16 o 17 anni, penso che ami ancora Cina Suarez E diffonderlo per il dolore”. Ha anche aggiunto: “Il sito web di China Suárez appare nei social network in modo discreto, in uno stato del tutto normale e al lavoro. Mentre in Cile, Benjamín Vicuña ci ha lasciato scioccati, poiché non ha mai menzionato la sua vita privata. È lui che ha pubblicato questo capitolo.