Accusano la Red Bull di mancare di rispetto a piloti come Checo Pérez

Helmut Marko è uno dei consulenti della Red Bull che ha scatenato la più grande controversia al di fuori della squadra (Immagine: REUTERS/Maxim Shemetov)

Il stagione 2021 a partire dal Formula 1 Era uno dei siti più coerenti in Red Bull Dal dominio mercedes Molto di questo è dovuto al lavoro di squadra di Max Verstappen e Sergio Perez, che ha Milton Keynes in stretta faida per il campionato costruttori.

Oltre alla vettura competitiva di proprietà dell’olandese che contesta il titolo piloti Lewis Hamilton, un lavoro ceco È fondamentale avere il compenso economico dato dall’organizzazione per il successo nel Campionato Mondiale Costruttori, motivo per cui il suo lavoro come secondo pilota comincia ad essere determinante per gli obiettivi della squadra.

Essendo la sua prima stagione come membro della famiglia Red Bull, Tapatio inizia a sperimentare come procede il processo su una delle squadre di punta della competizione e già circolano commenti sul suo posto, uno dei più controversi e amati dal resto della rete, quindi le polemiche non lo hanno fatto aspettare per il suo turno in squadra.

Sergio Perez ha conquistato 3 podi nella stagione 2021 di F1, con una vittoria nel Gran Premio dell’Azerbaigian (Foto: REUTERS/Umit Bektas)

Perché ha il compito di servire come scudo e assistente di Max VerstappenPerez è stato reclutato nella lunga storia dei piloti della seconda squadra che non hanno l’obiettivo principale di vincere il campionato e che a volte sono oppressi e sminuiti dalla squadra.

Questo è il concetto di cui si è occupato Christian Albers, un ex pilota Formula 1 e cittadino Max Verstappenchi l’ha indicizzato? Red Bull Racing Irrispettoso con il suo trattamento dei secondi piloti ed enfatizzando ciò che ha vissuto Pierre Gasly Durante la stagione 2019, quando fu tagliato dalla prima squadra a metà stagione e relegato nella squadra che oggi porta il nome AlphaTauri.

“Penso che civettuola Merita la medaglia d’oro. Il problema è che hai questo contratto di proprietà in Red Bull. L’unico che non ha un contratto del genere è Max VerstappenL’olandese ha detto del modo in cui la fondazione guidata da Christian Horner gestisce i suoi contratti, ma il resto ha un serio problema.

Christian Horner in conversazione con Helmut Marko, due delle figure più importanti della Red Bull (Immagine: REUTERS/Lauren Elliott)

Durante la conversazione presentata al podcast da F1e Albers Ha detto che ai piloti piace civettuola Non ha autorità decisionale a causa della sua relazione con Red Bull E deve solo aspettare la possibilità di aprirsi come membro della squadra Max Verstappen Oppure continua a retrocedere nel team di affiliazione.

“Non è che deciderò se andare da qualche altra parte. Quindi hai davvero bisogno dello zio (Helmut) Marko. Vedi la frustrazione di Gasly, che è ferito dalla Red Bull, con tutto il rispetto”, ha dichiarato durante il parlare, prima di esprimere la sua opinione direttamente che il modo di agire da Horner La società non è rispettata.

Pierre Gasly è uno dei piloti che sono stati irremovibili nel sostituire Checo Pérez alla Red Bull (Foto: Instagram/redbullracing/Reuters)

La colpa è della pressione (hanno messo sui piloti). Penso anche che sia stato davvero irrispettoso il modo in cui hanno trattato i conducenti. Non ne stiamo parlando in questo momento perché Max è lì ma (con Danielle) qualificazioni È stato terribile, sul podio ed è stato eliminato. “Non ha senso”, ha aggiunto. Christian Albers Su come sostituire il pilota russo nel 2016 per salire in cima Verstappen.

Chi lo accusa di aver commesso questo tipo di abusi e pressioni eccessive? Helmut MarkoChi nonostante sia stato educato con la vecchia scuola, dalla rottura Alessandro Albon E ora con ceco Perez Ha ammorbidito le sue richieste al secondo pilota.

“Questo è Helmut Marko, ma hanno imparato da questo. Non stanno più pressando Albon e ora stanno cercando di mantenere la pressione. ceco Perez. Dovrebbero imparare dai loro errori, ma questo è il vecchio stile di Marco”. AlbersDopo le prestazioni e la pazienza che hanno mostrato con il messicano nel 2021.

