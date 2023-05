acquamarina | Niantic, i creatori di Pokémon GO, rilasciano un gioco che combina Tamagotchi con la realtà aumentata | ra | videogiochi | tecnologia

niaticoSviluppatore Pokémon GONuovo lanciato video gioco di realtà aumentata chiamato Aquamarine, in cui il giocatore deve prendersi cura degli animali domestici, come se un Tamagotchi si stesse muovendo nel mondo reale.

Le acquamarine, secondo la storia del gioco, sono creature che sono state ibernate per secoli e si sono appena risvegliate nel mondo reale. Il giocatore deve assumere il ruolo di custode delle Acquamarine, nutrendole, giocando con loro e persino vestendole.

Guarda: il videogioco Counter-Strike è diventato uno strumento importante nella guerra tra Ucraina e Russia

Le cose AR brillano permettendo a Peridots di “interagire” con il mondo reale. Ad esempio, se l’utente si trova vicino a un lago oa una fontana con acqua, l’acquamarina può nuotare al suo interno.

Inoltre, il gioco riconosce alberi veri su cui le creature possono arrampicarsi. Rileva persino divani o letti in cui gli animali domestici possono sedersi accanto al giocatore.

Aquamarine è anche un gioco per cellulare che mira a migliorare la comunicazione tra gli utenti. Secondo il gioco, ogni animale ha una composizione genetica unica, il che significa che ogni animale Acquamarina è esclusivo.

Guarda: chi ha realizzato i videogiochi? Questa è la storia di Willie Higginbotham

Quindi, quando l’acquamarina è abbastanza grande, il giocatore può accoppiare il proprio animale domestico con un’altra creatura utente e generare una nuova generazione. In questo modo verranno create infinite varianti di oggetti.

Qui potete vedere il trailer di Aquamarine.