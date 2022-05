Acquista un Samsung Galaxy S22 e ricevi un Galaxy Watch4 gratis

Tra i telefoni Android di fascia alta, ci sono pochi telefoni potenti come Samsung Galaxy S22. È uno smartphone che si distingue totalmente: ce l’hanno entrambi Design straordinario Forte dentro. Ma andiamo per gradi! Perché ti innamorerai e dovrai averlo con te sì o sì.

Innanzitutto ha un processore a 4 nm, considerato il più veloce che Samsung abbia rilasciato finora. Inoltre, contiene un file GPU Che è stato un salto incredibile rispetto all’S21 Ultra. Questo processore è un file Samsung Exynos 2200 8 core ti fanno sentire come se avessi un computer tra le mani.

Inoltre, contiene un file 8 GB di RAM Il che renderà il lavoro più agevole. A questo si deve aggiungere a batteria Da 3750 mAh di ricarica a 25W non rimarrai mai senza carica e, in tal caso, puoi caricarla in pochi minuti, quindi non è un problema per te.

Lo schermo stesso è sorprendente: lo è 6’1 polliciÈ AMOLED e ha una risoluzione Full HD+ che ti lascerà senza parole. Ma anche c’è molto di più! Perché le loro macchine fotografiche sono le migliori. Il dispositivo principale ha 50 MP + 12 MP + 10 MP. La parte anteriore, invece, ha 10 mega pixel Questo ti permetterà di scattare i migliori selfie del momento.

Altre informazioni che dovresti sapere su questo telefono sono che ha IP68 Resistente all’acqua E il lettore di impronte digitali a ultrasuoni, così come lo sblocco facciale, è più potente che mai.

Scegli il tuo regalo… e divertiti!

Il prezzo del Samsung Galaxy S22 è lo stesso: 859€. La differenza con questa offerta è che puoi goderti uno dei due regali che scegli. Il primo di loro Galaxy Buds2 سماعاتNon apprezzarlo per niente di più o di meno di 150 euro. L’altro, e sicuramente il più richiesto, è lo smartwatch Galaxy Watch 4. Valutato a più di 269 ​​€!

Inoltre, puoi usufruire del piano rinnovo Questo è attivo sul Web al momento e consente di risparmiare di più Sostituisci il tuo vecchio dispositivo. così facile! Senza dubbio, un’occasione unica. Non lasciarla scappare!