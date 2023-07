Activision revisiona il classico Call of Duty e riunisce migliaia di giocatori: la saga arriverà su Xbox Game Pass?

server affiliato Call of Duty antico, dalla terza puntata numerata ai giochi moderni, È sempre stato aperto sia su console che su PC. qualcuno ha call of Duty Black Ops Anche Call of Duty: guerra moderna, l’originale, potrebbe tentare la fortuna e trovare un gioco con cui godersi qualche ora di nostalgia. Tuttavia, per qualche motivo, il matchmaking (il sistema di matchmaking) era rotto ed era quasi impossibile giocare ai giochi dell’età d’oro della serie. A sorpresa, e dopo aver confermato che Microsoft può andare avanti con l’acquisto di Activision, il classico Call of Duty funziona di nuovo e il suo sistema di missioni funziona senza intoppi, almeno su Xbox, secondo quanto riportato da Microsoft. Charlie Intel.

Il classico Call of Duty è in vendita in formato digitale e i suoi server funzionano di nuovo bene

Per quanto riguarda le notizie positive, I vecchi giochi di Call of Duty funzionano di nuovo su Xbox 360 e i giocatori segnalano giochi attivi Le sale del matchmaking si stanno riempiendo di nuovo molto velocemente. Finora, è stato un po’ difficile trovare corrispondenze Guerra moderna 3 o il primo operazioni nereTuttavia, Activision sembra aver risolto questi problemi di ricerca e trovare un gioco è ora questione di secondi o pochi minuti, come era prima. accanto a, Il Call of Duty revisionato è ora in vendita nei negozi digitaliquindi potrebbe essere un buon momento per affondarci i denti (sono tutti retrocompatibili e riproducibili su Xbox One o Xbox Series).

Ma ciò che ci ha sorpreso di più è stata l’attività che questi titoli hanno acquisito così rapidamente. Secondo i primi dati pubblicati operazioni nere È riuscito a raccogliere più di 100.000 giocatori In tutto il mondo dopo la patch che corregge la ricerca delle lobby. Guerra moderna 3da parte sua, ha anche accumulato più di 60mila utentiil che significa che i giochi classici di Call of Duty nel loro insieme vengono attualmente rivendicati più che mai guerra moderna 2 E Zona di guerra 2.0l’ultima puntata della saga infinita per impressionare nel tempo.

Tutto ciò ha portato a sospetti e la società crede che questo tipo di Call of Duty Potrebbero finire per avere accesso a Xbox Game Pass di fronte al 2025, quando Activision finalizzerà il suo accordo con Sony per quanto riguarda gli sparatutto in prima persona, secondo creatori come Soki. Comunque, Grazie a questa serie di revisioni, la saga viene ripresa e il suo focus è ancora una volta sul campo multiplayer Invece di concentrarsi troppo sul battle royale. Ricordiamo che Call of Duty 2023 sarà disponibile da novembre e sarà un sequel di guerra moderna 2 Attualmente è sviluppato da Sledgehammer Games. Il comitato di sviluppo per il 2024 sarà nelle mani di Treyarch e si concentrerà sulla Guerra del Golfo.