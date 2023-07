Activision rivela che il PC genera molti più profitti rispetto alle console

Il bilancio di Activision Blizzard rivela che il PC è la piattaforma più redditizia di sempre.

Activision Blizzard rivela i dati sulla redditività della console

Activision Blizzard ha rivelato nella sua dichiarazione finanziaria per il secondo trimestre del 2023 che il PC è attualmente la piattaforma più redditizia nel mondo dei videogiochi, superando anche l’attuale generazione di Xbox Series X e PS5. Secondo gli sviluppatori, l’interesse per i PC è stato di 1,25 miliardi di dollari durante i primi sei mesi dell’anno. Per fare un confronto, tutte le console insieme non hanno superato tale importo, arrivando a $ 1,19 miliardi nello stesso periodo.

Il bilancio di Activision Blizzard rivela che il PC è la piattaforma più redditizia di sempre

Tuttavia, anche la piattaforma Computer Non era compatibile con i dispositivi mobili. Cellulare ora La piattaforma più redditizia per Activision BlizzardHa guadagnato $ 1,9 miliardi. Molte persone credono che il successo di entrambi i dispositivi mobili e Computer È dovuto solo alla saga di Diablo, ma non è affatto così. Call of Duty ha anche più giocatori su PC da Playstation e Xbox oggi.

Anche se è vero che è un privilegio Call of Duty Piena di microtransazioni, la versione per PC è più solida di quella per console. In realtà, guerra moderna 2 tra i giochi Computer La maggior parte è migliorata rispetto allo scorso anno. parliamo di Il nuovo capitolo di Diablo 4-Può funzionare senza problemi in un’ampia gamma di configurazioni Computer.

capcom Ha chiarito anche questo Computer Sono generalmente più redditizi delle console e di quasi tutti i giochi per console capcom Funzionano alla grande Computer. che si diffuse anche ampiamente Internet Noi siamo Note di Microsoft su Call of Duty. Microsoft ha dichiarato che è stato un errore per Call of Duty lasciare Steam. In un certo senso, questi numeri dimostrano che Microsoft ha avuto ragione da allora Gli ultimi giochi di Call of Duty una volta dentro vapore E Rete di battaglia. L’azienda fa un sacco di soldi ComputerNonostante le recenti campagne contro lo sviluppatore. Pertanto, è probabile che non rinuncerà al suo modo di agire e così via Le microtransazioni continueranno in futuro.