Actualiza ora mismo tu iPhone per cercare il problema di seguridad de Safari | Stile di vita

Hace apenas diez días nos desayunábamos con una noticia inquietante para los usuarios de dispositivos dell’ecosistema Apple: Safari tenía un agujero de seguridad del tamaño de un camión por el que permesso que potenziali ciberdelincuentes se colaran per ottenere dati rilevanti del usuario: desde su historial completo de navegación (dónde ha estado y donde está), hasta cierta información concreta sobre sus dati personalis de la cuenta de Gmail.

Con estos sobre la mesa, era evidente que apple iba a tomar cartas en el asunto y por eso ha corrido a lanzar una actualización, que ha llegado hace muy poquitas horas, lo más urgente que ha podido per corregir ese desaguisado. Amenaza que se cernía, no ya sobre les cabezas de los usuarios de iPhone, sino también de iPad o Mac dentro les versioni di sus sistemi operativis más recientes.

¿Come podemos acabar con el problema?

iOS 15.3, e iPadOS 15.3, è la risposta principale di Apple a questo problema con la navegador, che non ha mai avuto problemi con i titoli dell’infinito medio e tutto il mondo. Y como pocas veces ocurr, Apple aprovecha ya la descripción de esta actualización para urgir todo lo posible a los usuarios para que instalen cuanto antes esta actualización.

Para actualizar vuestros device móviles de Apple, recordad que debéis acceder a los “Ajustes”, una continuazione a “General” y por último a “Actualización de software”. Pasados ​​​​unos segundos os aparecerá la posibilidad de “Descargar e instalar” la nueva versión que, como antes os comentábamos, no esconde su importancia: “se recomienda instalar iOS 15.3 actual a todos los usuauris, ya lu ye paraeg iz elucac iPhone” .

Además, no solo los iPhone o los iPad han corretto il problema gracias a las rilasci 15.3, también Mac se sube al carro de cerrar el paso a cualquier amenaza que pueda cernirse sobre su navegador, y Monterey alcanza por esa razón la versión 12.2, con los mismos objetivos que en el ecosistema smartphone: Cerrar los problemas de Safari para evitar disgustos a sus usuarios.

Si no tienes Monterey en tu Mac, tampoco te preocupes porque También tiene attualità per il blocco del problema di Safari, tanto in Big Sur come in Catalina, por lo que podrás protegerte sin miedo a que alguien acceda a informazioni importanti sobre tu actividad web. In tutti i casi, registrati in tutte le sezioni di aggiornamento del software all’interno di uno spazio di archiviazione per macOS.