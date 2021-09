Ad Haiti arrivano duemila tonnellate di aiuti umanitari messicani – Prensa Latina

La spedizione è arrivata a bordo della nave militare ARM Papaloapan con provviste tra cui negozi, articoli per l’igiene personale, vestiti, tende, medicinali e forniture mediche come maschere e altro.

A Port-au-Prince la spedizione è stata ricevuta dal Direttore della Protezione Civile, Jerry Chandler, e dal Direttore Generale del Dipartimento di Stato, Sam Beausoleil, che hanno ringraziato il Messico per il sostegno alle vittime e la cooperazione tra i due Paesi.

Il governo di Luis Manuel López Obrador ha spiegato all’epoca che il paese azteco aveva inviato decine di tonnellate di forniture mediche, scorte e acqua, in segno di solidarietà.

Dal Messico è arrivata nell’isola caraibica anche la famosa brigata di soccorso internazionale Tupos che, insieme ai soccorritori haitiani, ha sostenuto la ricerca delle vittime tra le macerie.

Il terremoto del 14 agosto ha avuto origine nella parte meridionale di Haiti, colpendo le province di Sur, Nippes e Grand Anse, con un bilancio di 2.020 morti e 12.268 feriti.

La direzione della Protezione civile ha annunciato, venerdì, la chiusura della ricerca dei sopravvissuti per passare alla fase di recupero, guidata dal ministero dell’Urbanistica.

Tuttavia, 650.000 persone hanno ancora bisogno di assistenza urgente, secondo i dati ufficiali, e almeno 60.000 persone hanno perso la casa e si sono trasferite in rifugi temporanei.

Altri paesi come Cile, Panama, Costa Rica, Venezuela, Russia e Stati Uniti hanno inviato centinaia di tonnellate di aiuti umanitari, mentre Cuba ha inviato i suoi medici per curare le vittime.

La scorsa settimana, un rinforzo di 11 specialisti in chirurgia, trauma e anestesia è arrivato in questa capitale, dalla più grande delle Antille, per aiutare i feriti.

