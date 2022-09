Adam Wainwright e Yadir Molina hanno pareggiato il record della MLB per i suoi compagni di batteria

Strada. Louis – una brocca per i St. Louis Cardinals Adam Wainwright e il destinatario Yadir Molina Hanno iniziato la loro 324esima carriera giovedì, eguagliando il record di major league stabilito da Mickey Lulich e Bill Freehan di Detroit dal 1963 al 1975.

Wainwright e Molina hanno ricevuto una standing ovation dai fan mentre si allontanavano dal campo di battaglia pochi istanti prima del primo tribunale contro cittadini di Washington.

Wainwright e Molina stabiliranno il record contro i Milwaukee Brewers il 14 settembre.

Il duo ha debuttato insieme il 6 aprile 2007 a Houston. Wainwright ha segnato la sua prima di 212 vittorie da titolare con Molina come ricevitore, un record in campionato per i batteristi.

Molina, 40 anni, si ritirerà alla fine della stagione, ma Wainwright, 41 anni, non ha annunciato pubblicamente una decisione sui suoi piani per il 2023.

Molina ha debuttato nel 2004. Wainwright è entrato nelle major nel 2005, ma è stato utilizzato principalmente come salvatore nelle sue prime due stagioni.

In particolare, Wainwright ha battuto Carlos Beltran per aggiudicarsi il Campionato NL 2006 e Brandon Inge per aggiudicarsi il Campionato del Mondo 2006, entrambi con Molina dietro il piatto.

Wainwright e Molina hanno un totale di 13 partite All-Star tra di loro. I Cardinals hanno fatto la postseason in 11 delle 17 stagioni in cui i due erano nel roster.