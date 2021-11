Adamari López e Toni Costa tornano insieme sul brano “Así se baila” | persone | intrattenimento

I due artisti, attualmente divorziati, hanno mosso i loro corpi al ritmo del tango, del flamenco e del tropicale.

Porto Rico Adamari Lopez E la lingua spagnola Tony Costa Si sono scambiati di nuovo un momento insieme, proprio come fecero dieci anni fa quando si innamorarono sulla strada giusta Guarda chi balla Da Univision. questa volta

I due artisti, attualmente divorziati, hanno mosso i loro corpi al ritmo del tango, del flamenco e del tropicale.

Lopez ha indossato un vestito con paillettes nere e rosse, mentre Costa ha indossato pantaloni neri con il cinturino e un farsetto bianco. Entrambi hanno lasciato le loro differenze alle spalle per unirsi sulla strada giusta.

La sorpresa più grande è arrivata alla fine, quando Alaa La loro figlia è apparsa sul palco indossando un abito che completava sua madre. Il suo discorso è stato accompagnato da un ciclo di filatura che ricorda i giochi circensi.

L’ultima scena erano i tre che si tenevano per mano e rivolti verso il pubblico, ringraziando il pubblico.

“Hanno insegnato la maturità e la danza, dato che loro tre sono stati su questa traccia insieme. Grazie per averci regalato questo momento. Ma devo dirti una cosa. Se qualcuno ha rubato un file guardare Era la principessa Alaa”, espressione.

Nel frattempo, Adamari era emozionato e grato per l’opportunità. Nei suoi social si è rivolto anche al suo ex marito. Grazie Tony per aver continuato insieme a creare ricordi per nostra figlia che sono sicuro conserverà per tutta la vita. menzionata attrice.

“Ci siamo esercitati, abbiamo cavalcato la danza, creato il concetto, prestato attenzione ad ogni dettaglio, senza dubbio sei un ballerino eccellente e professionale”, ha aggiunto Lopez.

Ha concluso: “Ero molto entusiasta di ballare con Alaa e vedere quanto anche a lei è piaciuto”.

Lo stesso fecero gli spagnoli, che notarono che era il ballo più speciale della sua vita. “Che emozione e che privilegio è avere questo ricordo per sempre e sono così grato di aver avuto l’opportunità di farlo”, scritto nelle loro reti.

“È il prodotto di tanto lavoro, prove, montaggio musicale e coreografia, grazie ad Adamari per avermi scelto per ballare con lei”, aggiunto. (e)