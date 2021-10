Adamari Lopez: Questa è stata l’operazione che ha fatto l’autista per applicare il Botox

Attrice e conduttrice Adamari Lopez 50 anni sulla bocca di tutti per l’importante cambiamento fisico che ha subito dopo la separazione dal ballerino spagnolo Tony Costa A maggio di quest’anno. Da quando ha iniziato l’operazione, la bruna ha perso più di 20 chili e sta per iniziare a farne di più.

Adamari Lopez. Fonte: Terra .file

Adamari Lopez Si concentra molto sul suo lavoro come conduttrice dello spettacolo Hoy Día e come giuria per il concorso Asi se Baila, ma si prende anche del tempo per coltivarlo. Va in palestra tutti i giorni dove svolge una routine fisica dura ed è supervisionata da uno specialista che segue una dieta sana.

La routine di Adamari. Fonte: Archivio Terra.

La verità è Adamari Lopez Non ha mai nascosto quanto ami i trattamenti estetici e ogni volta che ne riceve uno lo mostra in prima persona ai suoi fan. Qualche settimana fa, ha spiegato come hanno praticato il trattamento del legno su tutto il suo corpo al Golden Girls Center, che è molto popolare a Miami.

Adamari Lopez dopo il Botox. Fonte: instagram @adamarilopez

Questo è Adamari López dopo il Botox

La campionessa di Amigas y Rivales ha ora deciso di indossare il Botox con il Dr. Marquez e ha mostrato tutti i dettagli passo dopo passo nelle sue Instagram Stories prima di essere seguita da più di cinque milioni di follower da tutto il mondo. “Oggi sono passato per condividere con te un amore che faccio per vedermi e sentirmi bene”, ha detto. Adamari.

“Condivido questo consiglio e ovviamente lo faccio con un buon medico e responsabilità”, ha avvertito la star latina davanti ai suoi fan, che hanno guardato il video con prima e dopo con interesse, non appena è stato applicato il Botox. Questo prodotto è ampiamente utilizzato dalle celebrità per nascondere rughe e segni di espressione sul viso.