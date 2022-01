Adamari Lopez: una tenera lettera alla madre di Tony Costa per il suo compleanno | celebrità | nnda nnlt | Fama

Adamari Lopez S Tony Costa Hanno dimostrato che non tutte le rotture devono essere difficili o piene di emozioni negative, perché hanno saputo stringere una buona amicizia da quando abbiamo annunciato la loro separazione a metà del 2021.

Da quel momento e nonostante non abbiano una relazione romantica, entrambi i personaggi sono stati visti insieme sui loro social network, principalmente per passare del tempo con loro. Alaa, la figlia che hanno dato alla luce nel 2015 quando il loro amore era in superficie.

Inoltre, il fatto che l’amore tra loro finisca non significa che le relazioni che hanno stabilito con gli altri intorno a loro si interrompano, e Adamari Lopez lo ha appena dimostrato.

Ed è che, venerdì scorso, 21 gennaio, nel giorno del compleanno della madre di Tony Costa, l’attrice ha postato anche un dolce messaggio di congratulazioni a colei che un tempo è diventata sua suocera.

Il messaggio di compleanno di Adamari Lopez alla mamma di Tony Costa

Attraverso una serie di storie sul tuo profilo InstagramLa conduttrice televisiva ha postato alcune foto con la sua ex suocera e le ha augurato un felice compleanno.

Questa iniziativa dimostra che il suo rapporto con la famiglia del suo ex compagno è rimasto lo stesso dopo la rottura, il che è molto vantaggioso per la piccola Alaa.

“Buon compleanno, Carmen Bella. Ti amo così tanto” Adamari Lopez ha scritto nel suo libro social networks.

Un messaggio della conduttrice televisiva alla madre di Tony Costa nel giorno del suo compleanno. (Foto: Adamari Lopez / Instagram).

Anche in questo modo, Porto Rico sta gradualmente tornando alle piattaforme social, da cui è stato un po’ lontano la scorsa settimana mentre si riprende dal COVID-19.

Adamare Lopez è stato ricoverato in ospedale a causa del COVID-19

In un video pubblicato su Facebook, Adamari Lopez ha detto di aver preso la decisione di andare in ospedale per precauzione, qualche anno fa ha avuto l’influenza e un periodo davvero brutto.

“Prendendo le precauzioni necessarie e parlando con i miei medici e il mio team medico, abbiamo deciso di andare in ospedale e di essere curati in base ai miei sintomi. Ricorda che circa 3 anni fa ho avuto l’influenza ed ero in pessime condizioni di salute e in una condizione molto difficile”, ha sottolineato.