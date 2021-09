Adattare le postazioni telefoniche all’innovazione richiesta dal settore

Sebbene Snom, il marchio di telefonia nei settori aziendale e industriale, sia sembrato concentrarsi negli ultimi anni sulle soluzioni DECT, il produttore ha ora lanciato la sua nuova serie di soluzioni IP, lo Snom D8xx.

La presentazione dei nuovi terminali, avvenuta il 23 settembre al Museum for Communication di Berlino, ha sorpreso tutti i presenti con una linea di telefoni IP aziendali completamente nuova e completamente innovativa per il mercato.

Come ha affermato Florent Aubert, Head of Product Management di Snom, “Il nostro obiettivo non era quello di sviluppare un semplice aggiornamento. Abbiamo dovuto reinventare completamente il telefono desktop e le sue funzionalità, incluso l’adattamento della qualità del suono, che è qualcosa su cui abbiamo riflettuto molto. stato dato a questo proposito. Senza dubbio. Ne è valsa la pena.”

Per raggiungere l’eccellenza nei nuovi terminali, Snom ha collaborato con partner ed esperti nelle varie fasi del processo di progettazione e sviluppo del prodotto, valutando diversi scenari applicativi, tenendo sempre presente le esigenze dei propri utenti. Il risultato di questi attenti studi è stato lo sviluppo di una serie di modelli in cui tutto è possibile e nulla è predeterminato tranne, ovviamente, la soddisfazione di soddisfare i più alti standard di qualità.

Qualità del suono HD

A questo proposito Ober osserva che “adattare la qualità del suono alle nostre esigenze richiede costanza costante. Tutte le apparecchiature garantiscono, come minimo, una qualità del suono ad alta fedeltà, e alcuni modelli offrono anche un livello sonoro a banda larga, che generalmente si ottiene solo negli studi di registrazione ” .

Altri punti di forza della nuova serie di telefoni IP Snom D8xx includono un ampio schermo IPS inclinabile e un alloggiamento leggero in plastica antibatterica di alta qualità. Inoltre, la nuova serie offrirà agli utenti una maggiore libertà nella scelta del firmware e la possibilità di scegliere telefoni desktop basati su Linux o Android. Inoltre, come accessorio disponibile a seconda del modello e delle esigenze, è possibile integrare la telecamera.

Quindi, Snom ha dimostrato di riconoscere i tempi in cui viviamo, e quindi ha deciso di reinventarsi (quasi) completamente, da un moderno telefono IP a un sistema di gestione intelligente dell’ufficio.

I primi dispositivi della serie Snom D8xx saranno disponibili sul mercato a partire da dicembre 2021.