ADDA·Simfònica e Josep Vicent, nominati per un Latin Grammy

Hanno ricevuto due nomination per il loro album “RITMO”. The Chick Corea Symphony Tribute’: Miglior Album Strumentale e Miglior Arrangiamento per Emilio Sola

l’orchestra residente die il suo direttore principale,Sono stati nominati perNella categoriaCon discoun progetto sinfonico/jazz in onore della leggenda del jazz,

Pianista e compositore Emilio SolaNella stessa categoria è stato nominato anche , l’ingegnere degli arrangiamenti per questo progetto Miglior arrangiamento Per il suo lavoro sull’argomento SpagnaUna delle registrazioni incluse in questo album che celebra l’eredità coreana. Ha anche solisti d’eccezione: Paquito de Rivera, Davide Pastore E Antonio Lisana.

Verrà celebrata la prossima cerimonia 16 novembre In Spagna per la prima volta nella storia dei Grammy, in Palazzo dei Congressi di Siviglia.

‘Ritmo, tributo alla guancia coreana‘

L’album, celebrazione della musica del grande compositore e pianista americano, scomparso nel febbraio 2021, è stato registrato con l’etichetta Warner Classics Spagna È stato rilasciato in tutto il mondo il 26 maggio su CD, vinile e formati digitali. Lui è

Registrato live nel luglio 2021 all’ADDA durante il Festival FIJAZZ, “RITMO” è un omaggio alla musica di Pulcino coreano La sua enorme influenza sul jazz contemporaneo e la sua fusione con la musica latina.

Immagina Josep Vicentearrangiato dal pianista e compositore vincitore del Latin Grammy Award Emilio Sola“Ritmo” rivisitato. Dodici dei pezzi più iconici e memorabili della massiccia produzione coreanacon il suono abbagliante creato dalla combinazione di un’orchestra sinfonica di 80 elementi, un trio jazz e tre solisti d’eccezione.

Con la partecipazione di un sassofonista Paquito de Riveravincitore di cinque Grammy Awards e quattordici Latin Grammy Awards, cantante e sassofonista di flamenco Antonio Lisana E un trombettista Davide PastoreRITMO è un progetto unico che celebra la vitalità del lavoro di uno degli artisti più importanti nello sviluppo del linguaggio musicale globale.