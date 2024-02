Addetti ai lavori affermano che la compatibilità con le versioni precedenti dello Switch 2 è in fase di test

Nintendo Ha un lavoro duro con Switch, soprattutto dopo il suo ultimo rapporto fiscale. Ma sembra che la presunta compatibilità con le versioni precedenti di Centralina Sarà già testato con partner Seguace Marca.

I fan dell'azienda in tutto il mondo stanno concentrando gli occhi sull'anno 2024, se l'annuncio ufficiale verrà fatto a marzo 2024 e se decideranno di ripetere il gioco con Nintendo Switch Pro o Switch 2.

Chiaramente, questi restanti 11 mesi dell’anno sono fondamentali Scopri di più sul dispositivo di nuova generazione di Nintendoma dei dispositivi si sa poco nonostante la loro presenza sulla bocca di tutti.

Sebbene occasionalmente siano emerse voci e presunte fughe di notizie sul dispositivo, una recente ne sostiene l'esistenza I partner Nintendo stanno già testando la retrocompatibilità di Switch 2; Nome da confermare.

Questa funzionalità è una delle funzionalità più richieste attualmente ed è una funzionalità che può essere utilizzata su PS5 Giochi per PlayStation 4 E su scala molto più ampia, grazie Sforzo di Microsoft Con la serie Xbox Funziona sulle console Xbox 360 e Xbox One.

Per la maggior parte dei giocatori, è così Il modo perfetto per iniziare a giocare con una nuova console. Ciò permette loro di godersi i giochi precedenti senza problemi e garantisce che potranno giocare senza alcun tipo di impegno.

Ecco perché le informazioni provengono da addetti ai lavori noti NateTheHate In ResetEra, questo è qualcosa da tenere a mente, poiché si allinea con ciò che già sappiamo e ci incoraggia a considerare questa funzionalità su Nintendo Switch 2.

Vedremo finalmente la retrocompatibilità di Switch 2?

NateTheHate conferma che “La compatibilità con le versioni precedenti è presente nei partner ed è in fase di test. L’incognita più grande sembra essere la portata di ciò che questi miglioramenti potrebbero comportare.“, è stato commentato.

La cosa è stata commentata nuovamente dagli addetti ai lavori dopo quanto pubblicato nei suddetti forum a causa di un nuovo rumor, dove si parla… Compatibilità digitale e fisica con le versioni precedenti sui successivi Switch.

Ma come dice Nate, quello che non sembriamo sapere è la portata di tutto questo. Non è ancora noto se Il gioco Switch su Switch 2 presenterà miglioramenti tecnici o aggiornamenti grafici.

Ora lo sappiamo solo attraverso questo insider Ci saranno diversi partner Nintendo che stanno già testando la retrocompatibilità per Switch 2.