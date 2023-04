Addio al classico pulsante mute: svelati maggiori dettagli su iPhone 15 e sui suoi pulsanti tattili | mela | telefoni cellulari | tecnologia

Lui iPhone 15 Le voci continuano ad aggiungere sul suo design. Uno dei leak più importanti ha sorpreso i follower manzanaiPhone 15 non avrà il classico tasto mute. Inoltre, i pulsanti del volume non saranno gli stessi che li conosciamo.

Cosa succederà ai pulsanti di iPhone 15? Secondo nuove informazioni, il prossimo iPhone Scomparirà sul pulsante mute, quel classico interruttore che disattivava le notifiche. Inoltre, I pulsanti del volume saranno tattili piuttosto che fisici E possono funzionare anche con il cellulare spento. Successivamente, i dettagli dei pulsanti dell’iPhone 15.

iPhone 15 non avrà un pulsante muto

Secondo le informazioni di Voci MacE Iconico interruttore mute-per disabilitare le notifiche in un solo tentativo, Non sarà presente su iPhone 15.

invece di, Sarà sostituito da un pulsante multifunzione personalizzabilenello stesso stile dell’Apple Watch, per questo Puoi configurare diverse scorciatoie e azioni. Ad esempio, puoi impostarlo su Silenziare il telefonoapri un’applicazione specifica, fai uno screenshot, ecc.

Questo è il pulsante di azione. Può svolgere, ad oggi, 21 diverse funzionicome registrare lo schermo, mostrare il pannello delle notifiche e attivare Shazam, tra gli altri.

I pulsanti del volume su iPhone 15 saranno tattili

Pulsanti fisici su e giù per il volume Sarà sostituito da una pillola che cosa farà Azione diversa a seconda di dove colpisci.

Premendo verso l’alto o verso il basso si prevede di alzare e abbassare il volume, rispettivamente. Sebbene sia possibile utilizzare anche lo stesso sistema di AirPods Pro 2, che manipola il volume semplicemente spostando il tablet con il dito.

Secondo la fonte Voci MacQualunque Come previsto da Dynamic Island l’anno scorsoApple se ne assicurerà I nuovi pulsanti tattili non vengono compromessi quando l’utente indossa i guanti Oppure, se il cellulare ha una cover, normalmente riconoscerà i tocchi se si configura la sensibilità del pulsante.

Infine, le informazioni indicano anche che l’iPhone 15 avrà un microprocessore che non consuma molta energia. In questo modo, i pulsanti citati Funzioneranno anche se il telefono cellulare ha una batteria scarica o senza batteria.