Addio al patto per i pensionati in Portogallo

Dal 2009, molto prima di allora Infezione del governo 19 Capovolgi il mondo, tutto cambierà completamente, Il Portogallo aveva un piano serio per attirare i pensionati Trasforma il paese portoghese in A in tutto il mondo ‘Paradiso’ per pensionati, grande fortuna e celebrità. Ma oggi le cose sono cambiate Grecia, Malta e Italia Quelli che si sforzano Impegnarsi in un massiccio reclutamento di pensionati Straniera.

Questo è il modello portoghese

Andare nel paese vicino non era complicato, offriva all’epoca Tanti vantaggiSenza contare che i portoghesi sono conosciuti per il loro calore, gentilezza e ospitalità, dal punto di vista economico e per uno stile di vita pacifico.

“Il Portogallo ha introdotto un piano serio per attirare pensionati da tutto il mondo. È molto serio, sta prendendo le tasse e ha messo in riga il sistema di assistenza sociale nordica”, ha spiegato nel 2019. Iñaki Ortega, direttore della Deusto Business School di Madrid E coautore del libro La Rivoluzione Grigia, Durante la conferenza ‘Sfide dell’invecchiamento’.

Inoltre, le convenzioni fiscali tra paesi eliminano l’irragionevole doppia imposizione sullo stesso reddito, che viene generalmente lasciata al paese di residenza. Esattore delle tasse. Sulla base di ciò, il Portogallo ha deciso di non tassare i redditi di altri paesi. La legge portoghese consente Reddito originato al di fuori del paese Approfitta del lavoro di liberi professionisti o professionisti, immobili, interessi e dividendi Piano di sconto. Neanche lì Nessuna imposta su successioni, successioni e donazioni.

La chiave era RVai lì per sei mesi e un giorno. Il governo ha deciso di non imporre alcuna restrizione alla pensione totale, quindi il pensionato l’ha ricevuta per intero per dieci anni, Comprare o comprare casa, Almeno 183 giorni nel paese, non consecutivamente, un anno. C’era un’altra attrazione per i pensionati: oltre al costo della vita più basso, potevano anche salvare i loro piani pensionistici privati. Senza pagare nulla all’erario Per averlo fatto.

Addio al paradiso fiscale

Come risultato di questi vantaggi, decine di migliaia di pensionati spagnoli, tedeschi, francesi, olandesi, svedesi, britannici … trasferirono la loro residenza in Portogallo.

Tuttavia, quando l’Europa pensa di agire in tal senso? La Finlandia ha presentato una protesta formale alla Commissione europea Contro la nazione portoghese “Concorrenza sleale” E ha cambiato la sua legge in modo che il paese del residente potesse imporre tasse sui piani pensionistici se non lo avesse fatto. A quel tempo, il Portogallo era un tipo Paradiso fiscale per pensionati e Dal 2016 al 2017, il numero di domande per beneficiare di questo regime è aumentato del 70%.

Tuttavia, la legge del 2009 che ha aperto le porte a quel paradiso e all’introduzione di un governo socialista, paradossalmente, è stata ridotta da un altro governo socialista un decennio dopo. Come mai? Calmarsi Proteste di due suoi alleati a sinistra Della socialdemocrazia, The Blogo de Escuarda e il Partito Comunista PortogheseSenza di essa, non sarebbe in grado di raggiungere o approvare una maggioranza parlamentare Budget.

E include la riforma fiscale Pensionati e pensionati pagheranno il 10% della loro pensione. Un provvedimento introdotto dai socialisti nel bilancio dello Stato, entrato in vigore nel febbraio 2020. Questa è una regola Non si ritiraPertanto, i pensionati precedentemente registrati continueranno con le stesse condizioni di detrazione fiscale per un massimo di dieci anni.

Nuovi ‘paradisi’ per i pensionati

Ma, come spiega il nostro proverbio nella sua antica saggezza, “Re morto, metti il ​​re” Il vuoto lasciato dal Portogallo ha occupato questa posizione dominata dal mercato e non tarda a trovare candidati per trasferimenti dall’Atlantico portoghese al bacino del Mediterraneo, come. Grecia, Malta e anche il sud Italia.

La Grecia ha deciso che la formula per superare la crisi è sfruttare la situazione mediterranea privilegiata delle sue isole per attirare capitali stranieri. Per fare questo, il governo del Primo Ministro Griagos mizotakis Sconti Aliquota del 7% sul reddito imponibile lordo I pensionati (pensione, reddito finanziario o risparmio, ecc.) si stabiliranno nel loro paese.

Una tariffa fissa, che include un’applicazione di 10 anni Si aggiunge alle tasse dei pensionati e al basso costo della vita in un Paese dove non mancano sole e spiagge. “La logica è semplice: Vogliamo che i pensionati vadano qui. Abbiamo un bel paese con un buon clima. perché no? “Lei è ok. Difensore Al Ministero delle Finanze, அத்தின கல்வ்.

D’altra parte, il governo greco ha redatto un disegno di legge L’investimento minimo è di 500.000 euro Nel paese ellenico, solo contribuenti stranieri in prodotti finanziari o immobiliari Pagherai un’imposta sul reddito fisso di .000 100.000, In nessun caso ci sarà un costo aggiuntivo per l’eredità o qualsiasi altro corrispettivo.

Come spiega il ministro delle finanze greco, Teodoro sclagogis, “Le persone con enormi risorse economiche hanno già molte opzioni Paradisi fiscali per l’evasione fiscale. Siamo interessati a persone facoltose che investono in Grecia e vivono qui. Abbiamo una serie di programmi, compresi quelli immobiliari, che offrono buoni ritorni. “

L’Italia vuole rilanciare la sua economia al sud

Anche l’Italia non vuole uscire dal mercato quando attira pensionati e pensionati stranieri. In questo caso, cercato Ristrutturazione economica nel sud del Paese Separato dal Nord industrializzato dal divario economico, non smetterà di aumentare, soprattutto da quando è stato annunciato Governo 19 Distribuzione Internazionale, Perché è già registrato nel paese della Transilvania Ha triplicato il tasso di disoccupazione e povertà al sud rispetto al nord.

Di Per favorire la crescita del Mezzogiorno, Questo è tutto È generalmente definito da una linea curva che si estende dal Mar Tirreno all’Adriatico e comprende Campania, Puglia, Molise, Lazio, Marsiglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna. In questa zona dove vivono 21 milioni di italiani, Le differenze di PIL con le regioni del Nord possono raggiungere il 45%, secondo i dati dell’ISTAT, il nostro equivalente INE in Italia.

Pertanto, è una condizione imposta dall’Italia per beneficiare di agevolazioni fiscali Stabilire la residenza in queste aree meridionali E affidati a loro a Almeno cinque anniInoltre, non hanno risieduto nel paese ai fini fiscali nei cinque anni precedenti.

Se queste condizioni sono rispettate, verranno pagati solo i pensionati che le accetteranno 7% della tua pensione o di qualsiasi altro reddito Da fuori Italia.

Programma speciale per pensionati a Malta

Quanto a Malta, il governo del Primo Ministro Robert Abela Ha istituito un regime fiscale progettato direttamente Nomina dei pensionati.

È stato battezzato “Regime pensionistico” O ‘regime pensionistico’ e sovvenzioni a Regime fiscale speciale per i pensionati Nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, le pensioni rappresentano almeno il 75% del reddito imponibile.

Il richiedente deve soddisfare quanto segue Regola:

Acquista un immobile Affitto inferiore a 275.000 euro o inferiore a 9.600 euro all’anno.

Affitto inferiore a 275.000 euro o inferiore a 9.600 euro all’anno. Se la proprietà è in Kosovo o a sud di Malta , Il valore di acquisto non deve superare i 220.000 euro. In questo caso, il valore locativo non dovrebbe essere inferiore a 8.750 euro all’anno.

, Il valore di acquisto non deve superare i 220.000 euro. In questo caso, il valore locativo non dovrebbe essere inferiore a 8.750 euro all’anno. UN Assicurazione sanitaria Copre il territorio dell’Unione Europea.

Copre il territorio dell’Unione Europea. I candidati non possono spendere molto 183 giorni in un anno In una giurisdizione straniera

In una giurisdizione straniera Richiedi un Carta verde per la pensione.

Da qui, una linea 15% del reddito estero Se ottenuto a Malta, è possibile un reclamo Sdoganamento fiscale. Tassa annuale minima per questo piano 7.500 euro. Se c’è Badante a carico o specializzatoPer ciascuno verranno utilizzati ulteriori 500 euro. Inoltre, il governo maltese addebita una tassa La quota di iscrizione una tantum è di 2.500 euro.