Addio grucce per pantaloni: piegale così per risparmiare spazio nell'armadio

jeans È un must nel guardaroba di chiunque. È un capo utile, facile da abbinare e, soprattutto, comodo da indossare tutti i giorni. Scegliere questa opzione tra tutti i vestiti appesi nel tuo armadio è senza dubbio un modo per evitare di sopraffarti nel pensare a quale outfit scegliere, quindi è perfetta per i giorni in cui preferisci non fermarti a prendere questo tipo di decisione.

Quando si parla di organizzare l'armadio, ciò che dobbiamo ricercare principalmente è che tutti i vestiti siano in vista. Devi trovare un modo in modo che a prima vista tu possa vedere tutte le opzioni a tua disposizione e quello Nessun indumento è relegato sul fondo.

Anche questi metodi di ordinamento Molto positivo per averci fatto conoscere tutti i vestiti che abbiamo E soprattutto, che non utilizziamo più. Anche se cassetti e appendiabiti di solito hanno funzioni diverse e sono più adatti a determinati vestiti, a volte dobbiamo cambiare la distribuzione dello spazio per cercare di fare dei piccoli spazi i nostri alleati.

Le grucce svolgono solitamente una funzione basilare: mantenere i vestiti ben tesi. Proprio per questo motivo, Diventa la soluzione perfetta per gli abiti realizzati con i tessuti più delicati. Come regola generale, camicie e camicette tendono ad essere vestiti che si sgualciscono non appena li guardi, quindi è consigliabile dare loro uno spazio in cui non coesistano con altri vestiti che finiscono per schiacciarli.

L'armadio, pur essendo generalmente un mobile chiuso, necessita anche di essere ventilato per una migliore conservazione.Sì, è sconsigliato riempire il bancone di grucce o creare pile infinite.Egli è. Un altro classico capo di abbigliamento che di solito viene appeso sono i pantaloni. Tuttavia, può succedere che questi vestiti non abbiano un posto e potresti volerli rimuovere da qui per creare pile con essi.

Tuttavia, iniziare ad accumularli ha le sue complicazioni. Se non lo fai bene, probabilmente si stropicceranno tutti e dovrai stirarli di nuovo; Un compito che non è divertente ripetere se hai già completato il tuo compito in modo soddisfacente.

Ciò che dovresti fare in questo caso è trovare la tecnica appropriata in modo che non compaiano più rughe. Si tratta di creare dei bundle con ogni paio di pantaloni. Così puoi riporlo su uno scaffale o su un cestino verticale e dimenticarti delle grucce.

Per prima cosa, allungali bene e poi piega la parte superiore verso il basso fino al punto in cui i pantaloni iniziano a salire. Quindi piega ciascuna gamba finché non raggiunge la stessa altezza della vita Piega di nuovo per mettere dentro il resto delle gambe, In modo che ci sia un pacchetto piegato senza rughe.