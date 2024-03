Addio procedure! Scopri come viaggiare negli Stati Uniti senza visto

È possibile viaggiare negli Stati Uniti senza visto? La risposta è sì, ma non è per tutti. Tuttavia, ti diremo qual è il metodo e forse sarai uno dei fortunati che potranno richiedere queste eccezioni al visto per il paese nordico.

Se sei cittadino di uno delle decine di paesi che hanno accesso al Visa Waiver Program (VWP), puoi entrare negli Stati Uniti senza visto! Il Visa Waiver Program (VWP) ti consente di visitare gli Stati Uniti per turismo o affari per un massimo di 90 giorni.

Sapevi che puoi viaggiare negli Stati Uniti senza visto se sei cittadino di uno dei 40 paesi che partecipano al Visa Waiver Program (VWP)? Ciò ti consente di visitare gli Stati Uniti per turismo o affari, rimanere nel Paese per un massimo di 90 giorni e risparmiare tempo e denaro sulle procedure per il visto.

Vuoi sapere se il tuo paese partecipa? Controlla l'elenco completo sul sito ufficiale di VWP: https://www.usa.gov/es/request-this-programa-exencion-de-visa.

Se non sei nell'elenco, non preoccuparti, puoi richiedere un visto per non immigranti tramite un'ambasciata o un consolato statunitense nel tuo paese. Naturalmente, nel caso di Cuba, all'Avana non viene concesso un visto B1 o B2 di cinque anni e dovrai recarti in un paese terzo come la Guyana o il Nicaragua.

Viaggio senza visto negli Stati Uniti

Un altro aggiornamento che ricordiamo sempre è che sebbene molti cittadini di paesi europei come Spagna, Italia, Germania, ecc., non necessitino di visto per entrare negli Stati Uniti, da gennaio 2021, se ti trovi a Cuba, dovrai richiedere il visto turistico obbligatorio. Perché? Da quella data l’isola è stata inclusa nella lista dei paesi sui quali gli Stati Uniti pongono il veto con l’accusa di “sostegno al terrorismo”.

Qualche consiglio in più non fa mai male. Indipendentemente dal fatto che tu abbia bisogno o meno di un visto, assicurati di soddisfare tutti i requisiti per l'ingresso nel Territorio del Nord.

La richiesta di un visto o di un'ESTA (nel caso di un VWP) potrebbe richiedere del tempo, quindi non aspettare l'ultimo minuto. Le informazioni fornite qui sono generalizzate. Ti consigliamo di consultare le autorità per l'immigrazione del tuo paese per informazioni specifiche e aggiornate.