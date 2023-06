Addio, spazzatura spaziale: il Giappone annuncia il lancio di un satellite in legno

IL Agenzia spaziale giapponese (JAXA) Entrerà in orbita il prossimo anno Satellite in legno. Sembra folle, ma ha più senso di quanto sembri.

Ora i satelliti vengono messi in orbita un centinaio alla volta, cosa che Starlink di Elon Musk ha già fatto Migliaia in orbita. Funzionano solo per pochi anni, e poi lo sono rifiuto spaziale che restano a fluttuare nello spazio, con il rischio di schiantarsi contro la Stazione Spaziale Internazionale, o di cadere sulla Terra.

La maggior parte di loro si disintegra non appena entra nell’atmosfera, ma c’è sempre il rischio che un pezzo di metallo o una noce colpisca qualcuno.

È possibile un satellite in legno?

Sostituzione del telaio metallico in leghe metalliche e della copertura del satellite con legnoE Offrirà molti vantaggi.

I satelliti saranno molto più economici, consentendo alle scuole e agli scienziati dilettanti di accedervi. anche loro Meno pericoloso di una possibile collisione nello spazio. E se cadono a terra Brucerà nell’atmosfera e si disintegrerà.

Ma non sembra molto ragionevole sostituire una sostanza metallica con una materia organica nello spazio, soggetta ad essa radiazioniE Estremi sbalzi di temperatura…o forse sì?

Ebbene, la verità è quella La scopa funge da eccellente preservante del legno. Università di Kyoto tenutasi lo scorso anno un’esperienza sulla Stazione Spaziale Internazionale, Lasciare nello spazio, per un periodo di 10 mesi, diversi campioni di diversi tipi di legno:

L’hanno controllato Il legno di magnolia non si deteriora nello spazionemmeno esponendolo a temperature molto rigide, oltre che alle radiazioni per circa un anno.

Questo è il motivo Il satellite giapponese sarà costruito in legno di magnolia. Ecco perché si chiama lignosat.

logicamente, Satellite in legno Avrà ancora alcuni componenti metallici, come pannelli solari o chip di computer e sensori all’interno. Ma sono porzioni molto piccole e leggere. JAXA in mente Mettilo in orbita nel 2024Con l’aiuto della NASA.