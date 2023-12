Addio Windows Mixed Reality

Microsoft ha fallito con Windows Mixed Reality: la realtà mista di Redmond non ha mai avuto risonanza tra gli utenti e ora non lo farà mai

Windows Mixed Reality dice addio per sempre come uno dei nuovi flop di Microsoft.

Microsoft ha annunciato La fine della piattaforma di realtà mista basata su Windows, denominata Windows Mixed Reality. Questa piattaforma, lanciata nel 2017, forniva un’esperienza di realtà aumentata e virtuale integrata nel sistema operativo. L’azienda ha deciso di terminare questo progetto dopo una vita non molto lunga e per ragioni abbastanza ovvie.

L’azienda ha spiegato che questa decisione è dovuta al desiderio di concentrarsi su altri ambiti di innovazione, come il cloud, l’intelligenza artificiale e i giochi. Del resto lo ha ammesso Windows Mixed Reality non ha ottenuto il successo atteso tra consumatori e sviluppatoriche hanno scelto altre opzioni, più popolari e accessibili.

Cosa significa questo per il futuro della realtà mista per Microsoft?

Non verranno rilasciati nuovi modelli di occhiali o controller compatibili con la piattaforma. Ha inoltre indicato che rimuoverà l’applicazione Mixed Reality Portal dal Microsoft Store e che disabiliterà alcune funzioni relative alla realtà mista nel sistema operativo Windows 11.

L’abbandono del sistema Windows Mixed Reality da parte di Microsoft rappresenta un duro colpo per il settore della realtà mista, che combina elementi di realtà aumentata e realtà virtuale. Questa tecnologia prometteva di creare nuove esperienze coinvolgenti Sia per l’intrattenimento che per altri campi.

Ma, La realtà mista ha dovuto affrontare diversi ostacoli che ne hanno rallentato l’adozione diffusacome prezzi elevati dell’hardware, mancanza di contenuti di qualità, complessità tecnica, scarsa compatibilità multipiattaforma e durata limitata della batteria.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che la realtà mista abbia ancora del potenziale e potrebbe tornare in auge in futuro grazie al progresso di altre tecnologie. Ma sembra che al momento La sensazione generale è che questo tipo di tecnologia non sia andata lontano.

La realtà mista è una tecnologia ancora in fase di sviluppo e ha molto da offrire al mondo. nonostante Windows Mixed Reality è stato un fallimentoCiò non significa che la realtà mista sia destinata all’oblio.

Al contrario, può essere un’opportunità per far emergere nuove proposte e alternative che migliorino la qualità e l’accessibilità di questa tecnologia. La realtà mista ha ancora molto da dire e da mostrare. Dovremo solo aspettare e vedere se la realtà mista e Microsoft andranno di nuovo mano nella manoAnche se tutto indica che non è così.

