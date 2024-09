Adesso è lui a comandarli

Bloomberg – Non era nemmeno una dipendente della Meta Platforms Inc. (META) quando Lee Chen Miller È destinato a migliorare gli occhiali da sole per la registrazione video dell’azienda. Miller lavorava presso Microsoft Corp. (MSFT) alla fine del 2021 quando ha acquistato il modello Ray-Ban Stories, la prima edizione degli occhiali da sole migliorati di Meta.

Tuttavia, il suo entusiasmo per l’idea innovativa fu presto oscurato da tutti i miglioramenti che pensava potessero essere apportati. Ecco perché Invia un elenco dettagliato e non richiesto di suggerimenti ad Alex Himmel, Responsabile Wearables presso Meta.

Questo sconosciuto ha criticato gli occhiali intelligenti di Meta e ora se ne occupa(Bloomberg/David Paul Morris)

“Mi ha scritto un’e-mail dicendomi cosa pensava fosse buono riguardo al dispositivo e cosa era promettente; Poi una lunga lista di cose che potrebbe migliorareha spiegato Himmel, che ricorda di essere d’accordo con la maggior parte delle idee.

La tua email e la tua risoluzione Lo aiutarono a ottenere un posto a Meta l’anno successivo, Oggi supervisiona i prodotti dell’intero reparto Dispositivi indossabili (accessori)incluso un set completo di occhiali da sole Ray-Ban che aveva precedentemente criticato.

Questi occhiali, di nuovo nuovi, sono diventati sempre più importanti per Meta, proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Il suo amministratore delegato, Marco Zuckerbergha stanziato miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo della futura tecnologia indossabile, scommettendo sulla convinzione che gli occhiali per realtà aumentata (AR), con la capacità di sovrapporre immagini e testo alla visione del mondo fisico da parte dell’utente, diventeranno il prossimo grande computer piattaforma. Un giorno, la società ha indicato, Possono persino sostituire il telefono in tasca.

Questa visione è stata presentata il 25 settembre alla conferenza annuale Connect di Meta a Menlo Park, in California, dove l’azienda ha presentato un prototipo di occhiali per realtà aumentata anch’esso basato su Miller, che… Il nome in codice è Orion.

Anche se una versione di questo modello è ancora lontana anni dalla disponibilità generale, gli occhiali Ray-Ban Meta sono ora disponibili e hanno avuto “più successo di quanto ci aspettassimo”, ha detto Zuckerberg agli investitori il mese scorso. Sebbene l’attuale versione di Ray-Ban basata su Meta non disponga ancora di funzionalità di realtà aumentata, dispone di videocamere, altoparlanti e un assistente AI con cui puoi parlare.

Sono anche un po’ più eleganti di quanto ti aspetteresti dagli occhiali Orion e costano $ 299. Questo bastava Attirare più di mezzo milione di consumatoriSecondo la società di ricerche di mercato IDC, che stima che Meta abbia spedito più di 700.000 paia degli ultimi Ray-Ban dal loro lancio nel 2023.

L’obiettivo dell’obiettivo è Un giorno, unisci questi due progetti in un unico prodotto: Occhiali alla moda integrati con la tecnologia avanzata della realtà aumentata. L’idea è quella di abituare le persone poco a poco all’idea degli occhiali intelligenti, fino ad arrivare a un paio con funzionalità AR complete. Ha detto che esiste una “scala per gli occhiali per realtà aumentata a cui puntiamo sicuramente”. Heidi YoungVice Presidente di Engineering presso Meta.

Attualmente, la cima di questa scala è a diversi gradini di distanza. Dopo anni di investimenti, Meta è ancora lontana dall’offrire occhiali sufficientemente eleganti per i consumatori generali, ma abbastanza potenti da offrire funzionalità di realtà aumentata.

Altre aziende hanno testato gli occhiali per la realtà aumentata, tra cui Google (GOOGL) di Alphabet Inc e Snapchat (SNAP), la società madre di Snap. Nessuno di loro ha trovato un mercato forte I loro prodotti in parte perché gli occhiali sembrano ingombranti o non vestono bene.

Otto anni dopo la sua prima incursione nel mercato dei dispositivi indossabili, Snap ha presentato i propri occhiali per realtà aumentata chiamati occhialiall’inizio di questo mese, ma lo ha reso disponibile solo agli sviluppatori.

Relatori principali all’evento Meta ConnectMark Zuckerberg ha presentato gli occhiali per realtà aumentata Orion durante un evento mercoledì a Menlo Park, in California.(Fotografo: David Paul Morris // David Paul Morris)

Per Zuckerberg, integrare con successo gli stili Ray-Ban con le funzionalità di realtà aumentata sarà l’obiettivo finale, poiché avere un paio di occhiali per realtà aumentata ampiamente utilizzati sarebbe un passo verso la riduzione della dipendenza di Meta da concorrenti come Apple Inc. (AAPL) e Google.

IL Due aziende dominano il mercato degli smartphoneCiò significa anche che fungono da intermediari tra i prodotti Meta e i consumatori che li utilizzano. Questa struttura ha danneggiato gli affari di Meta e può essere “straziante per l’anima”, ha detto Zuckerberg. Se gli occhiali sono davvero il futuro, Zuckerberg vuole possedere il mercato.

Miller avrà un ruolo importante nel determinare il successo della visione di Zuckerberg.

Si descrive come la “gattara pazza”. È salito sul palco della conferenza Connessa da Meta 1 anno fa Indossa i jeans Hello Kitty e una maglietta con la foto del suo gatto Adobo. Ha tenuto un discorso appassionato davanti a migliaia di sviluppatori di software sul potenziale degli occhiali intelligenti Meta.

“Non c’è più una scelta tra catturare il momento o viverlo davvero”, ha detto. Anche se la maggior parte dei presenti è venuta al quartier generale di Meta per saperne di più su di lui Con l’ultimo visore per realtà virtuale Quest dell’azienda, Miller ha rubato la scena.

“Non erano lì per gli occhiali, e poi lei è salita sul palco e penso che abbia davvero preso il controllo dell’evento”, ha detto Himmel. “Un’ampia percentuale di persone che hanno partecipato all’evento hanno immediatamente acquistato gli occhiali e li hanno portati a casa.”

A parte la conoscenza delle vendite, il contributo di Miller alla divisione wearables di Meta è il risultato di quasi vent’anni trascorsi in Microsoft, dove Ho lavorato nel gruppo dei prodotti di consumo Che includeva Xbox, Windows, Windows Phone e il motore di ricerca Bing.

Lì Miller si guadagnò per la prima volta la reputazione tra i suoi colleghi di essere “assorbita dai dettagli” e mostrò un debole per il tipo di analisi dettagliata che attirò l’attenzione di Himmel. “Era presente a ogni incontro e revisione del programma”, ha affermato Marilyn Dowd, che ha lavorato con Miller sulle nuove funzionalità del programma Xbox Rewards. Daoud ha affermato che questo livello di partecipazione era insolito per leader del suo livello.

Anche Miller ha imparato La sfida di racchiudere molta potenza di calcolo in piccoli dispositiviHa detto Shiraz Kupalaresponsabile del prodotto per Microsoft Teams, che ha collaborato con Miller per portare le funzionalità Xbox su Windows Phone. “Bisogna tenere conto dei limiti del dispositivo per creare un’esperienza che funzioni bene ed sia affidabile”, ha affermato Kubala. “Ha un istinto molto forte su come prendere quelle decisioni difficili.”

Questo set di abilità è stato utilizzato mentre Miller stava lavorando sugli occhiali intelligenti Meta, che sono sottili come normali occhiali da sole ma migliorati dall’assistente virtuale di Meta, Meta AI, e possono scattare foto, registrare video, riprodurre musica e rispondere ai comandi vocali.

Li usa continuamentea volte per cose utili, come usare la fotocamera e l’assistente vocale per tradurre un menu in una lingua straniera, o per cose banali, come registrare gatti che giocano in soggiorno. qualche giorno, Miller indossa gli occhiali fino a 14 ore.

Mentre era a Parigi quest’estate per guardare le Olimpiadi, ad esempio, Miller ha preso tre diverse paia di occhiali intelligenti Meta, alcuni con funzionalità e tecnologia inedite, da testare in natura, secondo Himmel. Quando è tornato dalle vacanze, ha nuovamente fornito al suo capo un elenco di modifiche e commenti.

“Quando usi molto un prodotto, lo ami”, ha detto Young. “Ma vedi anche tutte le piccole imperfezioni e le verruche su tutto il prodotto, e poi diventi ossessionato dal sistemare quelle cose.”

I tratti giovanili di Miller Impatto significativo sull’aspetto del prodottoinclusa la forma a occhio di gatto, su cui Mita ha lavorato insieme alla società madre di Ray-Ban, EssilorLuxottica.

Afferma inoltre che Miller ha compiuto grandi sforzi per migliorare la fotocamera e le sue funzioni all’interno degli occhiali per garantire immagini di alta qualità. “Se ci fosse una persona che ha messo la sua impronta digitale su questo prodotto, direi che è lui”, ha detto Young.

Lo dice Miller Parte di ciò che l’ha spinta a unirsi a Meta è stato il desiderio di dominio dell’azienda Una nuova classe di tecnologia. “Voglio lavorare su qualcosa che sarà ancora in circolazione e rilevante tra 10 anni”, ha detto in un’intervista a Bloomberg Businessweek all’inizio di quest’anno. “Ho trovato molto interessante che Mita fosse così ambiziosa.” Mark mette i suoi soldi dove dice.

Miller non è stato l’unico critico del primo paio di occhiali intelligenti di Meta per il 2021; Secondo il Wall Street Journal, solo il 10% delle persone che li hanno acquistati li hanno utilizzati mensilmente. Snap ha fatto anche peggio con il suo primo progetto di occhiali in diversi anni e la società ha finito per perdere 40 milioni di dollari di inventario invenduto.

Zuckerberg questa volta sembra più ottimista. Ha affermato che i progressi nell’assistente vocale AI di Meta sono parte del motivo per cui i Ray-Ban esistenti abilitati per Meta sono più utili, stimolandone l’adozione. “La domanda supera ancora la nostra capacità di costruirli”, ha affermato a luglio.

