Adidas Xbox Special Edition è ora disponibile in tutto il mondo

Xbox e Microsoft continuano a festeggiare 20° anniversario. Dopo l’arrivo della console dell’anniversario che ha suscitato molto scalpore, il Team Redmond ha annunciato una nuova collaborazione con Adidas per creare allenatori unici e distintivi.

Alcune delle scarpe che fino ad ora erano disponibili solo negli Stati Uniti ma sono già disponibili da ieri in tutto il mondo, Spagna compresa.

Se infatti vuoi ottenere uno di questi sport esclusivi, frutto della collaborazione tra Xbox e Adidas, ti basterà recarti nel punto vendita più vicino dell’azienda oppure acquistarlo online in entrambi negozio adidas Come nel caso di Microsoft un negozio. Ovviamente preparate il portafoglio perché il suo prezzo è di 140 euro.

Con un design ispirato alla console Xbox più veloce e potente di sempre, Xbox Series X, la silhouette è un inizio audace in nero corvino, ulteriormente amplificato con accenni di verde neon e dettagli tecnologici. Nel complesso, volevamo creare una scarpa che cementasse un momento nel tempo, ma che fosse anche senza tempo. Costruita per essere giocata, progettata per essere indossata e apprezzata dalla nostra comunità, questa scarpa è sempre giocata.