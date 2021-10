Adolescenti nei panni della madre: Angelina Jolie posa con cinque dei suoi figli alla premiere di ‘Eternals’ | la gente

In una foto insolita, lunedì sera è apparsa Angelina Jolie Con quasi tutti i suoi figli Alla prima del film eternitàin cui interpreti Thena, una guerriera dotata di grande velocità, forza e resistenza. Jolie ha indossato un abito Balmain a forma di cuore per il suo look insieme a Maddox, Zahara, Shiloh e alle gemelle Vivienne e Knox, tutte vestite in tonalità per abbinarsi al marrone scelto da sua madre. L’attrice indossava anche un anello al labbro di Nina Berenato. L’unica persona che ha perso la serata in famiglia è stata la diciassettenne Pax.

I figli di Jolie e Brad Pitt hanno da tempo smesso di essere bambini per diventare adolescenti. Prova ne è che sua figlia Zahra, 16 anni, ha scelto per l’occasione (e gestito) l’abito di Elie Saab che sua madre ha indossato durante gli Oscar 2014. Non è raro vedere la giovane donna, che ha una legione di fan sui social reti, accompagnando l’attrice alla prima del film. Dal canto loro, i fratelli Maddox e Knox hanno optato per gli abiti, mentre le sorelle Vivian e Shiloh hanno optato per due abiti dai colori neutri.

Jolie con sua figlia Zahra, indossando l’abito che sua madre indossava agli Academy Awards 2014. Valerie McConne (AFP)

La stessa Jolie in dichiarazioni alla stampa durante lo spettacolo ha confermato che, infatti, per assistere alla premiere, i suoi figli stavano guardando i suoi vestiti. “Usiamo vestiti vecchi e ricicliamo i miei vestiti”, ha detto.

Nelle ultime settimane, Jolie è tornata alla ribalta sui giornali rosa dopo È stata di nuovo vista uscire a cena con il suo primo marito, Jonny Lee Miller. Lunedì 11 ottobre possono essere visti insieme condividere un tavolo in un ristorante di Beverly Hills e lasciare l’edificio insieme per andare alla sua macchina pochi minuti dopo. Nel frattempo, l’attrice continua ad immergersi nella battaglia legale con Pete per l’affidamento dei figli e ha recentemente venduto la sua partecipazione in Château Miraval, La cantina e il castello francese che condivideva con l’attore. Oltre a questo, Jolie sta promuovendo completamente il libro Conosci i tuoi diritti e rivendicali (Conosci i tuoi diritti e rivendicali), dove ha collaborato con l’ONG Aministía Internacional.