Adonis Preciado è uno dei membri perfetti del team Libertadores

Nelle semifinali dove comandano i brasiliani, Adonis Preciado È diventato una talpa nella squadra perfetta presentata da CONMEBOL. Questi undici erano armati con calciatori dei quattro club in gara in questo caso: Flamengo, Barcellona, ​​​​Palmeiras e Atlético Mineiro.

Preciado condivide questa distinzione dopo un incontro recuperabile che ha fatto con i toreri in Maracana. In effetti, il Barcellona ha perso 2-0 contro “Mingao”, ma nonostante ciò ha mostrato coraggio e è riuscito a intrufolare uno dei suoi giocatori in questa squadra perfetta e onorevole.

El equipo è stata costituita da Diego Alves (fiammingo); Alonso (Atletico Mineiro), Luan (Palmeras), Rocha (Palmeras); Adonis Preciaado (Barcellona), Pereira (fiammingo), Aarau (fiammingo), Jair (Atletico Mineiro), Bruno Henrique (fiammingo), Gabi (fiammingo) e Hulk (Atletico Mineiro).

I giocatori sono selezionati da a Gruppo artistico professionale. Hanno partecipato formatori e statistici.