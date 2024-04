Adozione dei computer man mano che l'intelligenza artificiale avanza; AMD e Asus vedono un'opportunità

Sempre più persone sono interessate all'acquisto di un Un computer dotato di capacità di intelligenza artificialeuna sua sezione AMD è considerata un leader E il leader Attraverso l'esistenza Processori come la serie Ryzen 8000 Che è stato appena lanciato in Messico.

Secondo Gustavo Ramirez, Leader dei consumatori, AMD America Latinaè previsto che Tra il 2024 e il 2025 un computer su quattro sarà dotato di intelligenza artificiale.

Ciò significa che Computer, siano essi laptop o desktopsarà integrato Unità di elaborazione neurale In grado di supportare il carico di lavoro richiesto da persone diverse Programmi di intelligenza artificialeSia online che localmente.

Ti consigliamo: L'intelligenza artificiale livellerà il mondo: Tim Bender

Considerando come si sono evolute la nostra architettura e la nostra tecnologia, oserei dire che entro un paio d’anni sarà disponibile per tutti.

Pur concordando sul fatto che non tutti i computer disporranno di questa capacità, poiché la gamma di apparecchiature dovrà essere ampia per soddisfare le esigenze di diversi profili di utenti, alcuni dei quali non richiederanno Computer Molto forte.

Ramirez lo ha confermato L'azienda è guidata da Lisa Su È il leader in questa categoria e la prova è questa Il 90% dei computer è dotato di intelligenza artificiale Ciò che è attualmente sul mercato È alimentato dalla tecnologia AMD.

Inoltre, saranno in grado di soddisfare la crescente domanda di questo tipo di apparecchiature grazie a processori mobili e desktop come Ryzen serie 8000che consente miglioramenti grafici e video, nonché più di 100 funzioni con intelligenza artificiale con programmi come Adobe, DaVinci o Topaz Labs.

Matías Guillermo Benz, Account Manager MNC presso AMDha evidenziato che la famiglia di processori menzionata ha Prestazioni superiori alla concorrenza. Ad esempio, è 1,85 volte più veloce nella creazione di contenuti in DaVinci Resolve, 1,17 volte più veloce nel ridimensionamento delle immagini e 1,81 volte più veloce nell'efficienza energetica per watt.

A cui si aggiunge questo AMD ha stretto forti alleanze con produttori come Asusche dispone già in Messico delle prime attrezzature utilizzate dalla famiglia Ryzen 8000.

Riguarda Laptop Asus ROG Zephyrus G14 (2024).concentrarsi su Giocatorie il Modello Zenbook 14 OLED (2024) per creatori di contenuti.

Quest'ultimo è uno dei primi modelli ad averlo sul mercato Chiave del copilotaLui Assistente intelligente Microsoftla prima aggiunta alla tastiera in quasi tre decenni.

Scopri le ultime notizie qui

*Makam