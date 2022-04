Adriana Torun dice di parlarmi chiaramente al ritmo della musica pop

Adriana Toron Conosciuto nella scena musicale semplicemente come Adriano E così si presenta con il suo nuovo brano di ritmi pop ed elettronici intitolato Parlami chiaramente.

La canzone è stata pubblicata il canali ufficiali Artista di Warner Music Latina. Il soggetto lo accompagna video Girato in Colombia.

Si dà il posto che merita

Háblame Claro è una canzone per “divertiti e balla”che affronta una situazione in cui molti si sentono connessi.

Questo tema è stato scritto da Adriana, Luis Salazar, Alessandra Francesca Bregante e Eduardo Borges. la canzone era Registrato a MiamiProdotto da Luis Salazar.

La canzone, come dice l’artista, parla di quelle persone che sono nel mezzo di una relazione di cui non hanno le idee chiare qual è il tuo posto

“Penso che quando hai una relazione, devi chiarire le cose dall’inizio, perché questo può generare Conflitti e battaglie”, spiega l’artista circa l’intenzione di affrontare l’argomento dalla musica.

“Ci sono cose che si possono dire con la musica”, afferma l’artista su un argomento che mira a incoraggiare le donne a “prendere una decisione”. controllare le loro vite E ha deciso solo a favore della relazione”.

Il pop È la base melodica di questa canzone che integra anche elementi di musica elettronica e una voce forte con radici latine.

Video dalla Colombia

Il video di Háblame Claro è stato registrato in un hotel abbandonato a Bogotà, Colombia. La direzione era responsabile di Sergio de Avila e Jerome Lehawk.

Nel video, so che appare in un posto dove sentirsi confusoCome se fosse stanca di aspettare qualcosa. Ciò che riflette, dice, è come possono diventare relazioni ambivalenti.

Attraverso la gestione dell’arte, La performance di Adriano E il linguaggio della telecamera riesce a catturare questo senso di stranezza e confusione di cui parla la canzone. I costumi, il trucco e l’atmosfera ricreati nel sito rafforzano questi sentimenti.

Talento internazionale con accento dominicano

nato a Santo DomingoAdriana Torrón, Repubblica Dominicana, ha debuttato sulla scena musicale a soli 16 anni, anche se sapeva fin da piccola che il suo destino era la musica.

Preparato dallo studio Pianoforte, Chitarra e Tecnica Vocale Per raggiungere l’obiettivo di essere un grande interprete e comporre testi che portino un messaggio positivo ai giovani.

Conoscere in prima persona l’industria musicale nel 2019, quando ha raggiunto le semifinali della prima edizione del concorso “Domenicano ha talento”. egli è Una semifinalista in quello show l’ha spinta ad avviare un’attività in proprio in modo professionale.

“Il mio obiettivo nella musica è cantare sul grande palco, conoscere il mondo e creare canzoni dall’anima per ispirare le persone”, dice.

Un nuovo singolo è in arrivo, ma preferisce tenere per sé i dettagli. Quello che si aspetta è che si stia preparando per una coppia cooperative musicalimentre stava già lavorando su quello che avrebbe avuto primo album che spera di rilasciare nel 2023.