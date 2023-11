AEMET spaventa con l’immagine che arriva dallo spazio alla Spagna

L’agenzia meteorologica governativa ha riferito che a partire da domenica una nuova tempesta colpirà tutta la regione dell’Europa occidentale e il versante mediterraneo. Colpisce Spagna, Italia, Portogallo e Francia.

Dopo Ciaran, che ha già lasciato il segno su gran parte del territorio nazionale per tutta la settimana con forti venti e piogge in molte località e con particolare intensità sulla costa galiziana, è ora comparsa una nuova tempesta, Domingos, che da allora osservato sabato in molte regioni del paese Domenica colpirà nuovamente duramente la penisola nordoccidentale.

Lo hanno annunciato i responsabili del programma spaziale europeo Copernico Attraverso un post sul loro account ufficiale Stima dell’entità della tempesta sull’Europa.

Sembra che Domingos avrà un effetto molto evidente in Spagna, i cui confini sono praticamente invisibili nell’immagine a causa della dimensione e della densità delle nuvole che volano sopra di loro, dando un’idea di come saranno i prossimi giorni. È stata caratterizzata da forti piogge e forti venti.

“Dopo #Ciaran, un’altra tempesta si avvicina all’Europa occidentale: Domingos, che porterà forti venti, onde alte e forti piogge in Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Domingos, visto da Copernico il 3 novembre”, notano nella lettera . .

Inoltre, la stessa AEMET ha già raccomandato di stare lontani e in luoghi sicuri sabato a causa delle forti raffiche di vento che si sono verificate nel nord-ovest del Paese, con venti forti. Fino a 160 km/h a Estaca de Paris (La Coruña) e 143 km/h a La Pinilla (Segovia).

Questa forza lo colloca nella categoria dei venti da uragano (oltre 120 km/h), lasciando immagini straordinarie… Passeggiate sul lungomare verso alcune città galiziane Con onde alte diversi metri a causa di queste condizioni atmosferiche.