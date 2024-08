Aereo precipita in mare davanti ai turisti in Italia (VIDEO)

Un gruppo di turisti su una spiaggia nella provincia di Latina ha visto un piccolo aereo precipitare in mare a pochi metri dalla riva. Evento, questoRegistrato nella città di Marina di Minturno Attraverso le telecamere di tanti testimoni che hanno trascorso una bellissima giornata al mare.

Nei video condivisi sui social si vede il piccolo aereo volare basso sopra la baia, mentre i turisti, Se percepiscono un pericolo imminente, reagiscono. Dopo aver notato che l’aereo È iniziata una discesa pericolosa, alcuni bagnanti sono usciti dall’acqua, mentre altri hanno iniziato a filmare la scena.

L’aereo è riuscito ad allontanarsi di qualche metro dalla riva, per non avere un impatto diretto sui bagnanti, per poi precipitare improvvisamente in mare. Immagini scioccanti cCome reagiscono con sorpresa e paura i testimoni del crollo dell’autogiroMa si avvicinano rapidamente alla zona colpita per aiutare il pilota.

#minturno – Attimi di paura a Marina di Minturno, frequentata località balneare della stessa zona. #CampaniaDove an ultra-lightweight velivolo è precipitato in mare sotto gli occhi atoniti dei presenti. #NanoTV pic.twitter.com/esaFDWh5S2 — NanoTV (@nanotvit) 23 agosto 2024

I media locali sono, sorprendentemente, il pilota dell’aereoIl piccolo aereo è uscito illeso, evitando che l’incidente si trasformasse in una tragedia a maggio.R. Tuttavia, la preoccupazione tra funzionari e residenti locali non si è fatta attendere.

Francesco Emilio Borrelli, vicepresidente di Alessandro Verdi Sinistra, ha espresso la sua preoccupazione per l’evento e ha sottolineato che “solo per fortuna non è finito in tragedia”. Oltretutto, È stata richiesta un’indagine per chiarire e accertare le cause dell’incidente Potrebbe essere il risultato di un guasto meccanico o di un errore umano. Borrelli ha anche messo in dubbio la sicurezza di voli a bassa quota vicino ad aree turistiche molto frequentate come le spiagge di Minturno.

Negli ultimi anni è diventato frequente vedere autogiri e parapendii volare a bassa quota lungo le spiagge della regione, mettendo in pericolo i bagnanti, ha sottolineato il politico. In questo scenario, ha chiesto restrizioni più severe in materia di sicurezza Questi aerei e le persone che li utilizzano, per prevenire futuri incidenti.

Nonostante lo spavento, non sono state segnalate vittime o feriti sul posto e le autorità locali stanno continuando a indagare sull’accaduto per adottare le misure necessarie.