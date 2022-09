AESAN avverte che mangiare questo popcorn salato può essere dannoso per la salute

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione ha emesso a Nuovo avviso Per quanto riguarda alcuni popcorn salati che contengono proteine latte Non è indicato sull’etichetta e si raccomanda alle persone allergiche di evitare di mangiarlo.





Nello specifico, il nome del prodotto è SNACK MANIAC! Marchio DIA “Popcorn al sale”. Il produttore ha segnalato l’errore nell’etichettatura dopo aver eseguito un’autoregolazione e ha già segnalato l’incidente alle autorità competenti e ai loro clienti, come previsto dalla legge.

Dati di prodotto rilevanti

▪ Nome del prodotto: Spuntino maniacale! Popcorn salati.

▪ Marchio / Marchio: giorno.

▪ Aspetto del prodotto: sacchetto di plastica.

▪ Numero di lotto: 22213.

Data di consumo preferenziale: 31/01/2023.

▪ Peso unitario: 80 grammi

▪ Temperatura: ambiente.

Spuntino maniacale! “popcorn al sale” È un

Queste informazioni sono state condivise dall’autorità del Ministero dei consumi attraverso la rete europea di allerta alimentare (RASFF) attraverso una notifica inviata dalle autorità sanitarie della Catalogna.

Secondo le informazioni disponibili, la distribuzione iniziale riguardava le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Catalogna, Castilla-La Mancha, Castilla, León, Extremadura, Galizia, Madrid e Comunità Valenciana.

Il consumo di questo prodotto non comporta rischi per il resto della popolazione.

A scopo precauzionale, l’AESAN raccomanda che le persone allergiche alle proteine ​​del latte e che potrebbero aver consumato tale prodotto in casa evitino di consumarlo. Ma insiste sul fatto che l’ingestione non rappresenta alcun rischio per il resto della popolazione.

L’allergia al latte è solitamente causata da caseina, lattoglobulina e/o lattone albumina. I sintomi più comunemente colpiscono la pelle, ma possono anche esserlo DigestivoCome vomito e diarrea. Quando si tratta di intolleranza al lattosio, cioè l’incapacità di digerire questo componente del latte, di solito si verifica la diarrea.

infante Getty Images/istockphoto

L’Associazione spagnola delle persone con allergie alimentari e al lattice (AEPNAA) dichiara che le allergie alimentari possono colpire qualsiasi fascia di età, ma sono più comuni nella prima infanzia. Poiché il latte è il primo alimento ad essere introdotto nella dieta di a infanteÈ la prima allergia a comparire, colpendo il 2% della popolazione.

“In Spagna, la percentuale di persone allergiche al latte vaccino nel primo anno di vita è al terzo posto nelle malattie allergiche dietro a uova e pesce”, ha affermato l’associazione sul suo sito web.