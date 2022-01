AEW: Sami Guevara è il nuovo campione provvisorio di TNT dopo aver sconfitto Dustin Rhodes in una battaglia incredibile.

Sami Guevara è stato dichiarato il nuovo campione ad interim per TNT

Sabato sera “Battle of the Belts” si è tenuto all’AEW dal Bojangles Coliseum di Charlotte, nella Carolina del Nord, in diretta su TNT.

Nella battaglia principale dell’evento, Sammy Guevara ha affrontato Dustin Rhodes per il titolo provvisorio di TNT dopo che è stato annunciato che Cody Rhodes era stato bandito a causa di problemi di salute dalla partecipazione all’evento “Battle of the Belts”. e questo è. Dopo aver ascoltato questo annuncio, AEW ha annunciato che Dustin Rhodes sarebbe stato il sostituto di Cody Rhodes e che avrebbe affrontato Sami Guevara per il titolo provvisorio di TNT.

Dopo che Dustin è riuscito a superare Rhodes e Canadian Destroyer attraverso un tavolo, Guevara è riuscito a farla franca con entrambi i tre conteggi ed è stato in grado di rivendicare il campionato temporaneo attraverso un Roll-up. Dopo aver contato tre a suo favore.

Con questa vittoria, Sami Guevara cercherà di riconquistare il titolo TNT dopo aver perso contro Cody Rhodes, dove ha perso il titolo due settimane fa. Al momento, la data di questa battaglia è ancora sconosciuta.

Perché Rhodes Code non ha difeso il titolo prima di Sami Guevara?

Venerdì scorso, 7 gennaio, AEW è stata sorpresa di annunciare all’AEW Rampage che a causa dei protocolli medici, il campione di TNT Cody Rhodes non sarebbe stato in grado di difendere il suo titolo contro Sami Guevara all’AEW Battle of the Belts 2021, quindi Dustin Rhodes e Sami Guevara stavano andando alla battaglia per scegliere un Campione Temporaneo per TNT.

Di fronte a questa situazione, il combattente Cody Rhodes è uscito per spiegare ai fan cosa è successo davvero attraverso il suo Instagram.

“Apprezzo che tutti siano in contatto. Brandi ed io siamo isolati con una famiglia che purtroppo è risultata positiva al COVID. È stato un periodo spaventoso affrontare un virus così potente e le complicazioni che può portare. Stiamo facendo tutto il possibile per prendermi cura e proteggere la famiglia durante questo periodo. Sarò in quarantena per tutto il tempo necessario. Ogni giorno è più incoraggiante. Grazie mille per il vostro sostegno e il rispetto della nostra privacy”.

“Grazie ad AEW per aver capito e avermi permesso di essere dove devo essere oggi, e per aver continuato a permettermi di rappresentare il campionato TNT. Spero di tornare presto. Tutto l’amore del mondo!”

Vale la pena notare che Sami Guevara ha mantenuto una relazione romantica con il combattente Tai Conte, ed entrambi si scambiano messaggi romantici sulle reti.

