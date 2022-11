Affari in Qatar o migliora la tua reputazione

Shakira non ha smesso di fare notizia negli ultimi mesi. L’artista colombiana ha visto come, per un motivo o per l’altro, il suo nome sia uno dei soliti nei media, e non sempre a causa del suo lavoro sul palco. Le infedeltà del suo ex compagno, Gerard Piqué, oi suoi guai con il Dipartimento del Tesoro, hanno portato negli ultimi giorni il problema Barranquilla sotto i riflettori dell’attenzione dei media. E il treno continua a non fermarsi in nessuna stazione perché ora una nuova polemica sta affliggendo il traduttore routine.

La sua partecipazione ai Mondiali del Qatar alla cerimonia di apertura di domenica prossima le è costata molte critiche, che alcuni definiscono complici di un Paese che non rispetta le libertà fondamentali e i diritti umani. La confessione di Rod Stewart, che confermava di essersi rifiutato di pagare un milione di sterline per aver recitato lì, ha significato un ritorno al passato per la colombiana che vede come l’enfasi sia stata ora posta sulla sua persona, che, dal suo ambiente, è già scivolata così tanto che può finalmente fare un passo indietro e non andare in Qatar. Al momento nulla è ufficiale.





La decisione di Shakira non è facile, a parte quello che significa rompere il contratto con quel paese. Sembra che la cantante debba ora decidere tra l’economia di essere presente a un evento del genere e la sua presenza – questo sarà il quarto Mondiale dopo quelli di Germania, Sud Africa e Brasile – o il rafforzamento di un marchio personale che potrebbe essere danneggiato se il l’artista prosegue finalmente il suo lavoro alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. . Questo, in un momento in cui la cantante è riuscita a superare il suo marchio e la sua popolarità in seguito alla notizia negativa del suo debito con il Dipartimento del Tesoro.

Dopo aver appreso del tradimento di Piquet, il cantante ha guadagnato due milioni e mezzo di follower in una settimana

Shakira ha attraversato un periodo di grande declino, tuttavia, quando è sorto un caso che l’ha assegnata al Dipartimento del Tesoro, anche se si è assicurata che non ci fossero foto di lei mentre entrava in tribunale. curioso che abbia raggiunto il culmine nel momento in cui è stato rimosso. In esso, le infedeltà di Pique sono trapelate. In una settimana, il cantante aveva accumulato quasi due milioni e mezzo di follower su Instagram, cioè c’era un senso di sostegno da parte di la comunità internazionale. avanguardia Esperto di marketing digitale Jose Noblegas.

Ovvero, se parliamo di reputazione del marchio, Shakira ha attraversato le montagne russe negli ultimi mesi, con momenti bassi e altri momenti alti, la maggior parte dei quali legati a questioni estranee alla professione. Nonostante le sue ultime polemiche sui pub, Noblegas è chiaro che “portare Shakira in cima al mondo nell’industria musicale è molto difficile perché ha già un nome così affermato”, anche se sarebbe in qualche modo saggio per lei essere coinvolta in quello che Potrebbe essere protagonista.La Coppa del Mondo FIFA è uno shock per lei: “Al momento il Qatar sta pagando bene, ma senza dubbio questa azione può influenzare il tuo marchio, perdere follower o addirittura perdere potenziali accordi commerciali”.

Shakira ai Mondiali in Sudafrica Cesaro De Luca / EFE

Come affrontano gli artisti le grandi crisi reputazionali? Noblejas fa una distinzione importante qui: “Quando hai un calo di reputazione che non ti aspettavi, per esempio, sali domani sulla lista dei dieci più ricercati del Dipartimento del Tesoro, non hai molto spazio per reagire, e questo lo rende più complicato.” Come questo da Shakira e il suo incarico in Qatar, sarà una crisi che ha visto arrivare, e lei accetta le conseguenze che sa che porterà. Quando questo accade, è perché hai già un problema- strategia risolutiva e stai già lavorando ad un piano B perché sai che tra qualche mese potrai recuperarlo con altre azioni perché le persone di solito hanno poca memoria Ovviamente una decisione del genere dal punto di vista professionale non è una cosa da prendere alla leggera, e non solo il tuo team anticiperà le conseguenze, ma avrà già una strategia preparata.”

Nel caso in cui Shakira andasse finalmente ai Mondiali, lo specialista del marketing digitale non crede che, nonostante il calo di reputazione, l’impatto sulla carriera dell’artista avrà gravi conseguenze: “Gli schiaffi che potresti eventualmente prendere, saranno costole e tra tre quattro mesi ci sarà sicuramente un piano davvero strategico, è anche vero che in Qatar non si scherza nemmeno con le bambine, e se Shakira fa qualcosa fuori contratto, il diluvio che si abbatterà su di lei sarà sorprendente .”





Coincidenza o causalità, l’ultimo tweet presentato da Shakira nel suo account ufficiale è quello di evidenziare il lavoro della sua fondazione, Pies Descalzos, che lavora per migliorare l’istruzione dei bambini colombiani a rischio di esclusione o in situazione di povertà.

La palla è ora nel campo di Shakira, che sembra essersi specializzata nelle trattative mediatiche e nella sfida che la sua carriera è incolume sul suo lato personale e che può avere successo in tutte le sfide. E se no, dovrà sempre fare un’altra canzone basata sulla sua storia.