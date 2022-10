Affermano che Best Buy non è stato rimborsato quando l’acquisto è stato annullato – NBC Los Angeles

Lo spettatore che ha annullato l’acquisto non è stato in grado di ottenere un rimborso e, con il passare dei mesi, il suo problema non è stato risolto. Ecco perché ha deciso di contattare Telemundo 52 Responde.

A luglio, la signora Maria è arrivata dalla Colombia per visitare sua figlia e sua nipote. Durante il tuo viaggio, hai deciso di acquistare un computer da Best Buy che hai pagato con la tua carta di credito.

Gli è costato $ 1.381 e gli è stato detto che sarebbe stato inviato a casa di sua figlia, poiché non erano disponibili nel negozio.

Tuttavia, lo stesso giorno, si rese conto di aver commesso un errore, perché non era il computer di cui aveva bisogno.

“Gli ho detto di non preoccuparsi, l’acquisto potrebbe essere annullato e Best Buy sarebbe stato molto responsabile. Non credo che ci sarebbero stati problemi”, ha detto Daily Placeris, figlia di Maria, che ha annullato l’acquisto.

“Lo stesso giorno in cui l’acquisto è stato annullato, ho chiamato l’azienda e mi hanno detto che entro 48 ore avrei visto il rimborso riflesso sulla carta di credito”, ha detto Placeris.

Ma non lo era, passarono settimane e il denaro non fu rimborsato. “Ho chiamato il servizio clienti Best Buy quasi ogni giorno e non mi hanno dato alcun aiuto”, ha detto.

Alla fine, Maria è tornata in Colombia e non ha risolto il problema.

Tua figlia pensava di dover pagare per un dispositivo che non ha mai ricevuto. “Era $ 1.300”, ha detto, “circa il 70% di quello che pago per l’affitto”.

Fu allora che decise di chiamare Telemundo 52 Responde. Contattando Best Buy e richiedendo un’indagine, si sono impegnati a trovare una soluzione.

Due giorni dopo hanno deciso di risolvere il problema e hanno restituito i soldi. Hanno sollevato un peso dalla mia spalla e sono davvero grato.