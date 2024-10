Affermano che Brenda Pizarres, la moglie di Maito, è troppo “arrogante”.

Brenda Pizzaris scatena le critiche per aver accompagnato il marito ovunque (ViX)

Con la fine della seconda stagione di La famosa casa del Messico, Mario Pizarresnoto anche come MayitoHa dovuto apparire in diversi programmi per parlare della sua esperienza di successo Spettacolo di realtà Dopo essere diventato il vincitore assoluto.

Tuttavia, in mezzo a tutto l’affetto del pubblico, cominciarono ad emergere commenti sulla situazione Brenda Pizzarissua moglie, da quando i netizen si sono accorti che lei è la fedele compagna di Maito, tanto da essere apparsa in molti incontri tenuti dall’autista.

Di fronte alle critiche di molti utenti, il giornalista Mish Rubalcava L’avevo annunciato in precedenza Jia Pastoreautista Multimediaho già parlato degli atteggiamenti che Brenda ha di solito e come l’ho classificata Una persona arrogante e rumorosa.

Poiché la famiglia Pizarres risiede a Monterrey, è noto che prima che Maito tornasse sui forum di Televisa era un collaboratore di MultimediaDove secondo la versione tradotta di Gina Bastos Molto forte Ha mostrato la sua vera personalità.

“È arrivata di cattivo umore. La verità è che non sapevamo come comportarci con lei. Quella è stata l’ultima volta che abbiamo guidato insieme, avevo l’aspetto della mia faccia normale e non ricordo nemmeno perché non stesse pensando a quello che stavo dicendo. All’improvviso si è allontanata perché non le sembrava nulla, e ha cominciato ad applaudire per me, come se mi facesse pressione, come se dicesse: Sta’ zitta adesso. Jenna si ricordò.

Dopo le dichiarazioni dell’ex conduttore di… MultimediaRubalcava aggiunge che non è la prima volta che qualcuno denuncia il cattivo comportamento della famiglia Pizares, perché secondo il racconto di alcuni dipendenti dell’azienda di Monterrey, Brenda è una persona “mamonsilla”..

“Diverse persone hanno litigato con la signora Brenda, che… Era così arrogante, così arrogante, come se fosse arrivata al canale così emozionata di essere venuta da Miami per scrivere romanzi.Ha commentato: “Si sentiva come una star ed era molto scortese”.

Sebbene i conflitti tra Brenda e Gina siano avvenuti tre anni fa, entrambe hanno rilasciato dichiarazioni diverse, non hanno mai avuto la stessa versione. Riguardo alla moglie di Maito in una trasmissione sul serio, Il programma che ha condotto Adriano Marcello, Ha commentato di non aver avuto alcun contatto diretto con Gina.

“Tra me e lei non c’era nessun contatto diretto, c’era sempre una terza persona“Penso che abbiano iniziato a scacciarci come galli, o forse c’è stato un malinteso tra noi”.

Al momento, dopo che il giornalista ha ripreso le dichiarazioni, Brenda non ha commentato la questione, poiché ha accompagnato Mario Pizarres nel suo tour mediatico dopo… Sii il vincitore La famosa casa del Messico.