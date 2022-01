Affinity lavorerà su un’esclusiva Xbox simile a Monster Hunter

Sembra che un Un’esclusiva Xbox simile a Monster Hunter Sarà in fase di sviluppo attraverso uno studio al di fuori di Xbox Game Studios. Ed è che Microsoft sta lavorando su una vera montagna di contenuti, con partner sia interni che esterni. Microsoft ha acquisito ZeniMax e sta cercando di acquisire Activision Blizzard, e il suo elenco crescente di giochi Xbox in arrivo è un grande driver per il suo servizio in abbonamento, Xbox Game Pass.

L’elenco dei progetti all’estero include Giochi come Project Dragon di IO Interactive, As Dusk Falls di Interior Night e Contraband, da Valanga. Grazie all’ultimo episodio del GrubbSnax Show di Jeff Grubb, potremmo aver scoperto un’esclusiva Xbox simile a Monster Hunter.

Un’esclusiva Xbox simile a Monster Hunter

il Perdita di Grubb confermata da Jezz Corden di Windows Central, il quale ha affermato che secondo le sue fonti, un gioco esclusivo per Xbox simile a Monster Hunter è reale e che il suo nome in codice è Project Luck. Il gioco sarà testimone di enormi battaglie di mostri e sarà multiplayer. Inoltre, il gioco sarà sviluppato da certa affinitànoto soprattutto come studio di supporto a titoli come Halo e Call of Duty.

L’esclusiva Xbox è simile a Monster Hunter È in fase di sviluppo dall’estate 2020Probabilmente verrà rivelato nel 2023 e in una versione del 2024, anche se potrebbe arrivare prima o poi, a seconda delle dinamiche e delle variabili che spesso derivano dallo sviluppo del gioco.

