Age of Empires 4 arriverà su Xbox?

Age of Empires è uno dei franchise di strategia in tempo reale più grandi e preferiti fino ad oggi. Molti di voi si stanno godendo Age of Empires 4 su PC e Xbox Game Pass PC da un po’ di tempo ormai, e anche se non è necessariamente il tipo di gioco che immaginereste giocare su console, molti fan chiamano Age of Empires 4. qualche volta 4 per Xbox, che Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe finire per fare proprio questo.

Anche se ti ricordiamo che Adam Isgreen, Direttore Creativo di World’s Edge, il team interno di Microsoft responsabile del franchise, ha già commentato che poiché l’uscita del gioco per PC è stata interrotta, concentreranno tutta la loro attenzione sulle console ed esploreranno le possibilità, per capire come far funzionare il gioco su altre piattaforme. Ora, pochi giorni prima dell’uscita di Age of Empires 4, aveva un anno e poche settimane prima dell’uscita di Age of Empires 4 25° anniversario dell’eccellenzaIl Age of Empires 4 sarà probabilmente annunciato su Xbox Non è piccolo.

Nella stessa data dell’anniversario del 25 ottobre, Age of Empires IV: Anniversary Edition uscirà su Steam e Microsoft Store, ma da Xbox e avanzi di intrattenimentoHa commentato che oltre alle pubblicità e alle interviste, Ci saranno sorpreseIl che sembra condurci all’atteso annuncio di Age of Empires 4 su Xbox Series X | S. Ora non ci resta che attendere e sperare, perché l’opzione di introdurre la quarta puntata su console non è mai stata tralasciata.