Age of Empires IV è ora disponibile su Xbox Game Pass PC

Questa settimana abbiamo visto la prima di Age of Empires IV su PC, il primo gioco della serie ad arrivare sul mercato 16 anni fa e a proporre un’evoluzione del genere RTS, che ha contribuito a rendere popolare oltre due decenni fa. età degli imperi 4 Disponibile su un PC Windows tramite Microsoft Store, Xbox Game Pass PC e Xbox Game Pass Ultimate.

Questo nuovo capitolo del franchise l’età degli imperi Ha otto diverse civiltà, disponibili attraverso quattro campagne. Age of Empires IV offre anche una modalità multiplayer, schermaglie, mappe diverse e video sbloccabili, oltre a sfide arte della guerra Per mostrare le tue capacità di leader e stratega.

Le sfide di Art of War sono disponibili in Modalità giocatore singoloFunziona sulla pratica e sul perfezionamento delle tue abilità per guadagnare medaglie man mano che diventi più abile e vinci più battaglie. Tuttavia, se ti senti perso, puoi andare al tutorial in modo che il narratore spieghi i meccanismi di base di età degli imperi 4.

Una volta che impari a giocare, puoi goderti le campagne in Modalità cronologia, dove potrai giocare sfide a bassa difficoltà per goderti il ​​viaggio storico che Age of Empires IV ci offre. modalità di gioco”schermaglia“Ti permette di scegliere la civiltà in cui vuoi affrontare l’IA, alla difficoltà che preferisci e sulla mappa che desideri. Naturalmente, se stai cercando di affrontare altri giocatori, puoi farlo in”Avvio veloce“.

età degli imperi 4 Offre così tanto e le strategie sono così diverse che gli sviluppatori promettono che non ci sono due giochi uguali ed è già possibile giocarci su PC. Age of Empires IV può essere acquistato tramite il Microsoft Store su un PC Windows, ma è anche disponibile dal servizio Xbox Game Pass per PC e Xbox Game Pass Ultimate. Sebbene ciò non sia confermato al momento, è possibile che vedremo Age of Empires IV su Xbox One e Xbox Series X | S.